Tramo de la avenida Independencia será cerrado por actos en memoria de víctimas del Jet Set

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La Alcaldía del Distrito Nacional informó que realizará un cierre parcial en la avenida Independencia debido a las actividades conmemorativas por el primer aniversario de la tragedia de Jet Set.

La medida entrará en vigencia desde el lunes 6 a partir de las 9:00 de la noche y se extenderá hasta el jueves 9 a las 12:00 del mediodía. El tramo afectado comprende desde la calle San Juan Bautista hasta la avenida Núñez de Cáceres.

El cabildo explicó que la disposición busca garantizar el desarrollo ordenado de los actos de recordación, así como la seguridad de los asistentes.

Asimismo, indicó que la avenida de la Salud permanecerá habilitada para la circulación vehicular durante este período, con el objetivo de mantener la fluidez del tránsito en la zona.

La Alcaldía del Distrito Nacional agradeció la comprensión de la ciudadanía y exhortó a los conductores a tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes.

Sobre la tragedia

Rubby Pérez

La tragedia del Jet Set ocurrió el 8 de abril de 2025 en la discoteca Jet Set ubicada en la avenida Independencia de Santo Domingo. Durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, se produjo el colapso del techo del establecimiento mientras el local se encontraba lleno de asistentes.

El hecho dejó un saldo de aproximadamente 236 personas fallecidas y más de 180 heridas, convirtiéndose en uno de los sucesos más trágicos registrados en la vida nocturna del país.

Entre las víctimas se encontraba el propio Rubby Pérez, quien se presentaba en el escenario al momento del derrumbe. El caso generó gran conmoción nacional e internacional, además de movilizar a los organismos de socorro y dar inicio a investigaciones para determinar las causas del colapso y las posibles responsabilidades.