GenS presenta querella miembro del Consejo Directivo Banreservas

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El Partido Generación de Servidores (GenS) depositó ayer una querella formal ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), contra Guillermo Estrella Ramia, miembro del Consejo de Directores de Banreservas, alque acusa de haberse aprobado un autopréstamo superior a los RD$21 mil millones en beneficio de la empresa Energía 2000.

De acuerdo con el presidente del GenS, Carlos Peña, Estrella Ramia habría sido designado en el consejo del Banco de Reservas tras haber realizado un aporte económico de siete millones de pesos a la campaña presidencial de Luis Abinader en 2020, por lo que afirmó, podría tratase de un acuerdo para beneficiar sus intereses.

Asimismo, alegó que dicho monto supera los recursos mencionados por el Ministerio Público en el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), cuya cifra ronda los RD$15 mil millones.

Sobre ese tema, la organización solicitó al Ministerio Público la imposición de prisión preventiva al imputado y otras figuras vinculadas, incluyendo a los funcionarios del Reservas, Samuel Pereyra y Leonard Aguilera, a quienes también acusaron de complicidad y asociación de malhechores

Entre las medidas también plantearon la incautación de las acciones de Estrella Ramia en la empresa Energía 2000, con el objetivo de quesean transferidas al Estado dominicano por estas ser el resultado del acto ilícito cometido.

“Aquí lo que estamos es diciéndoles a los funcionarios públicos que el dinero de los dominicanos tienen que respetarlo”, aseveró el líder del partido.

Dicen que no estaba

Horas después de la rueda de prensa de Peña, fue remitida vía correo electrónico una certificación que establece que Estrella Ramia abandonó de las doce sesiones en las que el Consejo de Directores del Banco de Reservas de la República Dominicana presentó, deliberó y tomó las decisiones con relación a la empresa Energía 2000.

La certificación fue emitida el 30 de marzo y está firmada por la secretaria general del Consejo de Directores, Patricia Bisonó, quien explica que las decisiones tomadas en torno a Energía 2000 fueron adoptadas mediante doce resoluciones tomadas entre el ocho de marzo del 2022 y el 28 de enero del presente año.

La certificación fue remitida en una nota de prensa en la que establece además que la participación de Estrella Ramia en el proyecto Manzanillo Power Land remonta a más de catorce años, en su condición de estructurador y socio fundador de la iniciativa, por lo que fue antes de cualquier función pública posterior.