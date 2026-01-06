¿Cuál es la trayectoria de Gloria Reyes, la abogada que pasa de Supérate al Ministerio de la Mujer?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader volvió a mover fichas este martes en el tren gubernamental, con cambios que incluyeron la designación de Gloria Reyes como nueva ministra de la Mujer, tras desempeñarse como directora del programa Supérate.

Pero, ¿quién es Gloria Reyes, la funcionaria que pasa de liderar la principal política social del Gobierno a encabezar el Ministerio de la Mujer?

Reyes es una figura política que ha construido su trayectoria con énfasis en la juventud, el liderazgo femenino y la participación política. En agosto de 2016 se convirtió en la legisladora más joven del Congreso Nacional, al ser electa diputada por la Circunscripción 5 de la provincia Santo Domingo, en representación del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Su liderazgo ha sido reconocido a nivel nacional. En 2018 recibió el Premio Nacional de la Juventud, en el renglón Liderazgo Político, y en 2016 fue galardonada con el Premio de la Esquina Joven del periódico Hoy, también en la categoría de liderazgo político.

Formación académica

Gloria Reyes es licenciada en Derecho, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Cuenta con estudios de postgrado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Santo Domingo, así como con una maestría en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid.

Además, posee una maestría en Microfinanzas y Desarrollo Social, cursada en la Universidad de Alcalá, en coordinación con la Fundación CIFF.

Su formación incluye el Programa de Liderazgo y Gerencia Política de USAID/INTEC (promoción 2010), así como estudios en Comunicación Política, Publicidad y Marketing Político y Gerencia de Campañas Electorales.

A nivel internacional, ha recibido capacitación en Empoderamiento Político de la Mujer en Israel y ha participado en espacios como la FES New York 2018 Fall Academy, centrada en la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. También formó parte del Ministerial Workshop on China’s Development Experience for Developing Countries en 2018, y del conversatorio regional “En la Ruta de la Igualdad”, realizado en Chile con motivo de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Trayectoria política y social

En el ámbito político, desde 2014 es miembro de la Comisión Política del PRM. Entre 2009 y 2013 se desempeñó como vicepresidenta nacional de la Juventud Revolucionaria Dominicana, y fue directora de campaña para la juventud en el Sector Externo del PRD durante las elecciones presidenciales de 2012.

En el Congreso Nacional, fue electa vicevocera del Bloque de Diputados del PRM para el período 2016-2017, consolidando así su perfil como una de las dirigentes jóvenes con mayor proyección dentro de su partido.