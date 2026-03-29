Gobierno cancela desfile militar por austeridad: detalles aquí

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Poder Ejecutivo anuncia la suspensión del tradicional desfile cívico militar organizado para este lunes 30 de marzo en Santiago, frente al compromiso del presidente Luis Abinader ante las medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno recientemente.

La Dirección de Prensa del Presidente informa, sin embargo, que siguen normales las demás actividades conmemorativas a honrar a los héroes de la Batalla del 30 de Marzo, que se iniciarán con el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol.

El gobierno del presidente Abinader valora las tradiciones patrióticas de los dominicanos y la moral en alta de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin embargo entiende que en estos momentos se debe ahorrar y priorizar los recursos del Estado, ante la crisis post guerra de Irán.

Otros actos en Santiago

El mandatario encabezará el acto de entrega de títulos de propiedad, brindando seguridad jurídica a cientos de familias de la zona.

En apoyo a la juventud y al deporte, el gobernante entregará una cancha techada en Cienfuegos, Santiago Oeste, una obra que contribuirá al sano esparcimiento y al fortalecimiento de las actividades deportivas y comunitarias del sector.

La agenda del mandatario este lunes concluirá en Santiago con la inauguración de una cancha techada en Licey al Medio, una obra que fortalecerá la práctica deportiva, la recreación y el desarrollo de actividades comunitarias en beneficio de jóvenes y familias de la zona.

Martes 31 de marzo, Samaná

La agenda del presidente Abinader del martes 31 de marzo, iniciará en Samaná con la inauguración de la entrada a la provincia, una obra estratégica para el fortalecimiento del turismo en la península.

Para concluir su agenda, el mandatario encabezará una Mesa de Trabajo en Arroyo Barril, donde se evaluarán los proyectos de desarrollo en curso y las necesidades prioritarias de la comunidad.

Con esta serie de actividades, el Gobierno dominicano continúa su política de cercanía territorial y ejecución de obras que dinamizan la economía y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.