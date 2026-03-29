Estas son las actividades que encabezará desde hoy Luis Abinader

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader encabezará desde este domingo 29 hasta el martes 31 una intensa jornada de trabajo en las provincias de San Juan, Santo Domingo, Santiago y Samaná, como parte de la agenda gubernamental orientada a fortalecer el bienestar y el desarrollo de las comunidades.

En San Juan encabezará la primera graduación de la Universidad ISA, recinto Bohechío; en Santo Domingo Oeste inaugurará el edificio administrativo de la OMSA; en Santiago participará en los actos conmemorativos de la Batalla del 30 de Marzo, además de entregar títulos de propiedad e inaugurar edificaciones deportivas; mientras que en Samaná inaugurará la obra de entrada a la provincia y sostendrá una mesa de trabajo.

29 de marzo, Bohechío - San Juan

La agenda presidencial inicia este domingo 29 de marzo en el municipio de Bohechío, provincia San Juan, donde el jefe de Estado encabezará la ceremonia de la primera graduación de estudiantes de la Universidad ISA en este recinto universitario.

Con este acto, el mandatario reafirma su compromiso con el desarrollo académico y la capacitación técnica en la región sur del país.

Santo Domingo Oeste

Luego el mandatario se trasladará al municipio de Santo Domingo Oeste, donde dejará inaugurado el nuevo edificio administrativo de la Operadora de Transporte Metropolitano (OMSA), en la Prolongación 27 de Febrero.

Lunes 30 de marzo, Santiago

El lunes 30 de marzo, el presidente Abinader se trasladará a la provincia de Santiago para encabezar los actos oficiales en honor a la Batalla del 30 de Marzo.

Las actividades iniciarán con el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol, para posteriormente, presidir el Desfile Cívico-Militar en la Avenida Las Carreras.

Más adelante, el mandatario encabezará el acto de entrega de títulos de propiedad, brindando seguridad jurídica a cientos de familias de la zona.

En apoyo a la juventud y al deporte, el gobernante entregará una cancha techada en Cienfuegos, Santiago Oeste, una obra que contribuirá al sano esparcimiento y al fortalecimiento de las actividades deportivas y comunitarias del sector.

La agenda del mandatario este lunes concluirá en Santiago con la inauguración de una cancha techada en Licey al Medio, una obra que fortalecerá la práctica deportiva, la recreación y el desarrollo de actividades comunitarias en beneficio de jóvenes y familias de la zona.

Martes 31 de marzo, Samaná

La agenda del presidente Abinader del martes 31 de marzo, iniciará en Samaná con la inauguración de la entrada a la provincia, una obra estratégica para el fortalecimiento del turismo en la península.

Para concluir su agenda, el mandatario encabezará una Mesa de Trabajo en Arroyo Barril, donde se evaluarán los proyectos de desarrollo en curso y las necesidades prioritarias de la comunidad.

Con esta serie de actividades, el Gobierno dominicano continúa su política de cercanía territorial y ejecución de obras que dinamizan la economía y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.