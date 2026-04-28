Rusbelt, la nueva promesa del merengue, lanza al mercado nacional su nuevo corte musical “Vanidad"

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Rusbelt, la nueva promesa del merengue, se dió a conocer cuando se hizo viral por las redes sociales cantando “Cobarde, cobarde” del fenecido merenguero Rubby Pérez.

El carismático cantante sigue apostando al género autóctono de República Dominicana, el merengue.

“Vanidad” es la tercera propuesta musical que presenta "El Consentido”, con arreglos de “Manguione Molina”, la versión original es de Yako Monti.

Evelio Herrera manager y apoderado de Rusbelt, cuenta que tiene toda la fé puesta en el artista y, nos cuenta sentirse muy confiado en que será una de las figuras más prominentes del género.

En esta oportunidad, el joven artista nos trae un merengue para poner a bailar y cantar a todos, con letras de despecho y, con arreglos al estilo Mambo-Urbano.

Rusbelt está siendo señalado por muchos conocedores como la nueva promesa del merengue.

Su primer sencillo fue “Ya no vuelvas” y el segundo “Lamentos” que recibieron el respaldo del público. "El Consentido" del merengue, como le han bautizado, demuestra una vez más el por qué en tan poco tiempo se ha convertido en un artista querido por el público, indicando que ha nacido una nueva estrella en el me