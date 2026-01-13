Reportan mujer hirió a varias personas tras desarmar a seguridad en una tienda de Bávaro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una mujer habría herido de bala a varias personas la tarde de este lunes en una tienda china en Bávaro, luego de que, supuestamente, habría desarmado a un seguridad del establecimiento comercial.

Reportes desde esa demarcación del este del país indican que la dama dejó a tres personas heridas, una en el pecho, otra en el brazo y la tercera en un pie.

La presunta atacante, de nacionalidad haitiana, había sido detenida en el lugar. Hasta el momento se desconoce las razones que desencadenó el hecho.

Más detalles en breve...