Gobierno dice país está cerca de Hambre Cero

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza afirmó ayer que desde la llegada al poder del presidente Luis Abinader la subalimentación ha disminuido en 5.1%, al pasar de 8.7% a 3.6% a mediados del año pasado. Dijo que estos datos los avala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El funcionario ofreció la información durante el encuentro organizado por la Liga Municipal Dominicana (LMD), donde presentaron los avances, estrategias y compromisos para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en todas las demarcaciones del país.

“Un país es certificado con hambre cero cuando se logra reducir el hambre a menos del 2.5 % de la población, y nosotros estamos muy cerca de lograrlo. Sin embargo, esta última milla nos obliga a ser precisos y a hacer un esfuerzo para identificar donde está el hambre y cómo podemos atacarla allí”, indicó.

A propósito, fue anunciada la integraciónde los alcaldes de todo el país a la política de “Hambre Cero”, quienes se comprometieron trabajar en coordinación permanente hasta alcanzar la meta nacional de erradicar esa situación negativa y que representa atraso.

Acciones

Entre los avances registrados en dirección a la erradicación del hambre, el ministro destacó la instalación de más de 130 comedores económicos en todo el territorio nacional, el aumento al doble de la cantidad de tarjetahabientes del programa Aliméntate, y aumentos salariales que han superado el 30 % en los últimos cinco años.

En cuanto a las estrategias próximas a implementarse, el técnico del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan), Manuel Robles, explicó que buscan elevar la producción de alimentos y con ello su disponibilidad y brindar mayor asistencia financiera a productores.

“Nosotros estamos pensando en ser más ambiciosos y estamos planteando que también se le de alimentación escolar a los niños y niñas en periodo de vacaciones, porque sabemos que hay muchos padres que tienen eso resuelto mientras hay clases, pero en las vacaciones se vuelve un dolor de cabeza”, expuso Robles.

En tanto, el presidente de la LMD, Victor D’`Aza reiteró que la institución acompañará a los ayuntamientos en el diseño, implementación y seguimiento de planes municipales, y de la gestión de mercados, mataderos y campañas educativas sobre alimentación saludable. Estas políticas para llegar a la meta pautada.