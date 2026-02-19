Gobiernos locales son esenciales para erradicar el hambre

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

El exdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el economista brasileño José Graziano da Silva, destacó la importancia de lograr una articulación efectiva con los gobiernos locales, a fin de seguir fortaleciendo la lucha contra el hambre.

Además, se refirió a otros aspectos a tomar en consideración, durante la conferencia magistral “Erradicación del hambre y seguridad alimentaria: la experiencia de Brasil”, celebrada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, con la presencia del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

“Estoy informado de que el viernes van a realizar una reunión con los alcaldes. Es importante contar con un sistema de información, es decir, saber nombres y apellidos de esas personas que necesitan en las localidades”, dijo.

Desde su óptica, la resiliencia climática es otro aspecto a tomar en consideración “porque podría impactar en la agricultura y la ganadería. “La capacidad de anticipación es fundamental para evitar que los más pobres sufran”, apuntó.

Durante su intervención, el especialista validó los avances alcanzados por la República Dominicana en materia de seguridad alimentaria, y citó como positivo el modelo de alimentación escolar.

El exdirector general de la FAO resaltó el enfoque dominicano de compras públicas a productores locales y agricultura familiar, señalando que este modelo contribuye simultáneamente a mejorar la nutrición infantil, el aprendizaje y la dinamización de la economía rural.

“Garantizar el derecho a la alimentación adecuada requiere sistemas alimentarios más justos, resilientes y sostenibles”, expresó Graziano, al advertir sobre la necesidad de frenar el avance de los alimentos ultraprocesados y promover el consumo de productos frescos y nutritivos producidos localmente.

En tanto, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que la prevalencia de la subalimentación se redujo a 3.6 % en 2025, un descenso histórico que coloca al país por debajo del promedio regional y lo encamina a salir definitivamente del mapa mundial del hambre antes de 2028.

Paliza explicó que esta reducción ha permitido que casi medio millón de familias dominicanas superen la condición de hambre en los últimos años. Esto ha sido posible, según lo explicado, a serie de medidas, entre ellas, aumento de un 20 % al salario mínimo del sector privado no sectorizado; la ampliación del programa Supérate, que impacta a cerca de 1.5 millones de hogares mediante la tarjeta “Aliméntate”; y la expansión de los Comedores Económicos, que pasaron de 35 a 134 centros en todo el territorio nacional.

Graduación

Más temprano, el presidente Abinader participó en la graduación de 5,000 jóvenes del programa Talento Digital, una iniciativa del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) que busca formar capital humano en habilidades clave de la economía digital.

El programa, organizado junto a Cymetria, cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y registra 70 mil dominicanos inscritos, con 36 mil personas matriculadas y 23,260 participantes que ya iniciaron su formación activa.

Durante el acto celebrado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en el Centro Olímpico, el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara, explicó que esta graduación representa un logro del programa, que a la fecha contabiliza 5,000 personas certificadas.

Las áreas con mayor demanda formativa incluyen ciberseguridad, ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo web full stack y marketing digital.

Referente regional

El CEO de Cymetiq Group, Óscar Dueñas, afirmó que esta graduación marca un punto de inflexión en el desarrollo económico del país y consolida a la República Dominicana como un nuevo referente regional en talento tecnológico.