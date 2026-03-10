Gobierno evalúa intervenir sector en Hospedaje Yaque

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) y la alcaldía local ejecutarán intervenciones en el sector El Cambronal, en el entorno del Hospedaje Yaque, que contribuyan a mejorar las condiciones sanitarias, urbanas y la calidad de vida de las familias que residen en ese territorio.

Tras un recorrido el fin de semana, el alcalde Ulises Rodríguez y el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor –Ito- Bisonó, realizaron un levantamiento para evaluar las condiciones del área, con miras a preparar un plan de intervención para sanear la zona.

La visita es parte de los trabajos preliminares que realizan las autoridades, para identificar las principales problemáticas del sector, donde existen condiciones de vulnerabilidad, presencia de cañadas, aguas residuales y dificultades en el entorno urbano.

Durante el recorrido, las autoridades explicaron que el levantamiento permitirá conocer con precisión la situación de las áreas circundantes al mercado.

Bisonó señaló que la visita busca identificar las necesidades del entorno y coordinar acciones que permitan intervenir de manera integral el sector. “Estamos haciendo un recorrido para ver de qué manera podemos asumir algunas de las intervenciones en las áreas circundantes, de forma que haya un trabajo completo, más dinámico y eficiente, en las condiciones que se merecen los ciudadanos de Santiago”.

De su lado, Rodríguez indicó que el recorrido también permite que las autoridades del Gobierno central conozcan de primera mano la realidad social y urbana de la zona.

Explicó que esa área de la ciudad ha permanecido durante décadas en condiciones complejas, por lo que el objetivo es avanzar hacia soluciones que mejoren la calidad de vida de sus residentes. “Esta es una visita de reconocimiento, para que se conozca la realidad de esta zona de la ciudad, que durante muchos años ha estado en las condiciones que ustedes conocen. Estamos viendo la parte humana y social de la problemática para poder darle respuesta”, dijo.