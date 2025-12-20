Gobierno inaugura hospital Las Colinas

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Fue inaugurado el jueves pasado el Hospital General Las Colinas, un nuevo centro de salud que inicia operaciones para ampliar y fortalecer la oferta de servicios médicos en esta provincia y toda la región del Cibao, en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el ministro de Salud, Víctor Atallah.

Para la vicemandataria, la apertura de este hospital representa un paso importante en el fortalecimiento del sistema de salud, al integrar inversión privada con una visión de servicio orientada a la dignidad humana y a la calidad en la atención.

Asimismo, indicó que el desarrollo del sector salud requiere no solo infraestructura moderna, sino también equipos humanos comprometidos y una gestión responsable que coloque a las personas en el centro del servicio. En ese sentido, expresó confianza en que el Hospital General Las Colinas cumplirá un rol relevante en la atención médica de la región Norte.