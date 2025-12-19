CNM se reúne este viernes para elegir nuevos jueces de la Suprema Corte

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente de la República y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Luis Abinader, convocó para este viernes 19 de diciembre, a las 5:00 de la tarde, una sesión del órgano constitucional encargado de designar jueces en las altas cortes.

Durante la reunión, el CNM deberá escoger cinco postulantes para ocupar vacantes en la Suprema Corte de Justicia, incluyendo la elección de un segundo juez sustituto del presidente de la SCJ. En caso de que los nuevos magistrados sean seleccionados en esta sesión, el propio Consejo deberá convocar su juramentación dentro de un plazo de cinco días.