Gobierno indemniza con $43 millones a 50 agricultores de Azua

El Gobierno pagó ayer RD$43 millones en indemnización a 50 agricultores de Hato Nuevo Cortes, provincia de Azua, quienes fueron afectados por el volumen de agua del proyecto Presa de Monte Grande.

El pago lo hizo el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), que informó que ya han entregado RD$ 65 millones a los agricultores de Hato Nuevo Cortes de Azua afectados por la crecida de la presa Monte Grande, en Azua.

Olmedo Caba, director del INDRHI, explicó que por instrucciones del presidente, Luis Abinader, esos agricultores y productores agrícola fueron indemnizados por daños ocasionados a sus plantaciones por las crecidas de las aguas de la hidroeléctrica Monte Grande.

Agregó que la entrega de esos fondos busca apoyar a campesinos que están dentro de la zona de impacto de la presa. Indicó que el primer fue el 11 de octubre por un monto de RD$8 millones 292 mil, el segundo fue por RD$9 millones 700 mil recursos que fueron entregados el 25 de octubre pasado.

En el acto se informó que que el Gobierno ha entregado RD$700 millones, en Indemnización a parceleros y comunitarios de esa zona. En tanto que por la compra del terreno donde se construye la presa se han pagado a comunitarios RD$83 millones 204 mil pesos y se han desembolsado RD$29 millones 415 mil por concepto de “Contribución de Sustento a Comunitarios”. En el acto estuvieron autoridades de Azua.