Gobierno ordena todos los ingresos de consulados sean entregados al Estado

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Gobierno dispuso ayer que todos los ingresos de los consulados dominicanos pasen al Estado, antes solo recibía alrededor de US$20 por cada visa emitida, por las cuales se cobraba entre US$200 y US$150. La medida es parte de la transformación estructural del sistema consular de la nación.

Ordenó además la implementación de una escala salarial “digna para el personal consular, en condiciones equiparables a las del servicio diplomático, corrigiendo distorsiones históricas y garantizando un trato más justo y coherente para estos servidores públicos”.

La decisión fue anunciada ayer en la tarde en una rueda de prensa en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) por el ministro Roberto Alvarez y el viceministro Opinio Díaz, junto a representantes diplomáticos del país.

Buscan implementar un modelo de gestión basado en la integridad institucional, la transparencia y la rendición de cuentas.

Establece que la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares sean transferidos a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) para asegurar un manejo centralizado de los recursos públicos bajo criterios de control y supervisión estatal.

Explicaron que eso permitirá disponer de los recursos necesarios para expandir y abrir nuevos servicios consulares en localidades donde lo requieran los dominicanos.

Informaron que el Mirex seguirá avanzando en la organización de los consulados con estructuras más racionales y funcionales, según la necesidad operativa y servicio al ciudadano.

El nuevo sistema será implementado de manera gradual en todos los consulados y secciones consulares dominicanas en el mundo, conforme a un proceso ordenado que garantice su correcta aplicación y sostenibilidad hasta finalizar la última etapa del proceso.

Explicaron además, que esa reforma es parte del proyecto RD Meta 2036, que procura duplicar el producto interno bruto de República Dominicana en la próxima década y de la Estrategia Nacional de Adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

Resaltaron que con esa decisión, “el Gobierno dominicano reafirma su determinación de consolidar un servicio exterior moderno, ordenado y al servicio de los dominicanos, fortaleciendo la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y alineando su gestión con las mejores prácticas internacionales”.

Hasta hace poco los cónsules y vicecónsules dominicanos en sus diferentes sedes diplomáticas en el mundo tienen sueldos bases que van desde los US$2,000 a US$2,500 y US$1,750, a los cuales se agregan otros ingresos generados por los servicios que se ofrecen.