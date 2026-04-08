Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

En medio de la lluvia y cuando faltan poco más de 24 horas para cumplirse un año de la mayor tragedia registrada en República Dominicana, el colapso del techo de la discoteca Jet Set, decenas de personas siguen llegando a la 'zona cero' para participar de una vigilia, pautada para las 10:00 de la noche y que durará hasta cerca de la 1:00 de la madrugada.

Decenas de personas siguen llegando bajo lluvia para participar de la vigilia en la discoteca Jet Set

Con flores, carteles, entre lágrimas y muestras de dolor, familiares, amigos y allegados de las víctimas recuerdan la fatídico noche que les cambió la vida, ese martes 8 de abril del 2025. Mientras aguardan el inicio de la vigilia, todos los consultados por el periódico Hoy han manifestado que están esperanzados de que se haga justicia.