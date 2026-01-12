Gobierno prioriza salud, educación y empleo este 2026

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Gobierno definió ayer los principales enfoques estratégicos que ejecutará este año, dando prioridad a áreas clave como salud, seguridad, agua, energía, educación, empleo, agricultura e institucionalidad, con el objetivo de lograr un impacto social tangible, mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la eficiencia del Estado.

Esas líneas de acción fueron establecidas durante el Consejo de Ministros extendido, encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, celebrado ayer en el Palacio Nacional, como parte de una jornada de trabajo de día completo orientada a articular y alinear los proyectos estratégicos de mayor impacto social del Gobierno.

Una nota de Comunicaciones de la Presidencia señala que en la sesión, ministros, directores y altos funcionarios del Gabinete trabajaron en mesas temáticas y sectoriales, donde revisaron la planificación y el presupuesto del presente año, conforme a una hoja de ruta definida por el mandatario, priorizando iniciativas con alto valor público, impacto medible y capacidad de transformación en la vida de la gente.

Acompañamiento del BID

Según el documento, el Consejo de Ministros contó con el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aportó métodos, buenas prácticas internacionales y herramientas para fortalecer la planificación estratégica, la coordinación interinstitucional y el enfoque en resultados de la gestión pública.

Félix Reyna, director de Comunicación de la Presidencia, aclaró que la definición de metas prioritarias no implica dejar de lado otros compromisos del Gobierno, sino enfocar los esfuerzos en áreas clave sin descuidar las responsabilidades generales del Estado.

Indicó que el presidente Abinader insistió en la importancia del seguimiento continuo como herramienta para ofrecer respuestas seguras y confiables a la ciudadanía.

Reyna aseguró que el mandatario reiteró la relevancia de la transparencia y del manejo pulcro de los recursos públicos, exhortando a los funcionarios a ejecutar lo planificado con responsabilidad y apego a los principios éticos de la administración pública.

Indicó que en materia de infraestructura y servicios básicos, el Gobierno priorizará grandes proyectos para aumentar la capacidad de abastecimiento de agua potable, reducir las pérdidas energéticas y fomentar el uso de energías renovables.

También se enfocará en acciones orientadas a erradicar el hambre, promover aumentos salariales por encima de la inflación y refocalizar las transferencias sociales condicionadas.

En cuanto a salud, el Gobierno fortalecerá el primer nivel de atención, avanzará en la reforma de la seguridad social e implementará la política nacional de medicamentos.