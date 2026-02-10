Gobierno reforzará la atención a salud mental

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Gobierno presentó ayer su Plan Nacional de Salud Mental “Habla, sana y vive” y la línea 811 de servicio confidencial y de atención en un acto que encabezó el presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña.

Otras acciones son el aumentó de 137 a 500 las camas para atención de pacientes y el inicio de los trabajos para crear el Instituto Nacional de Neurociencia, que tendrá área clínica y de investigación y habilitarán unidades de desintoxicación a pacientes afectados por el consumo de sustancias narcóticas.

En la presentación que se desarrolló en el Palacio Nacional se presentaron los avances del país en salud mental y las acciones que se realizan para mejorar los servicios y atenciones a la población en esa área.

El Plan Nacional de Salud Mental abarca siete programas que son apoyo emocional a los afectados, orientación a la población joven, proporcionar cuidado, dar continuidad de tratamiento, mejorar la salud emocional y acompañar a la comunidad.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, y el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón y asesor del Poder Ejecutivo en el área de Salud Mental, José Miguel Gómez, detallaron los alcances de las acciones y articulaciones.

Atallah explicó que se enfocan en acciones preventivas, fortalecimiento de la atención primaria, participación comunitaria e integración social.

“Vamos a romper el estigma, ya no más ni tu fuera loco”, expresó el ministro Atallah sobre las acciones del Gobierno para reformar las atenciones para personas con enfermedades mentales que dijo son calificadas como crónicas.

Informó que este año la línea de servicios de salud mental 811, que sustituye el número 809-200-1400, brindará atención gratis y 24/7 a la población que podrá llamar y reportar cualquier situación anormal.

Las autoridades de salud indicaron que los objetivos del Gobierno es que las personas que sufren de algún trastorno de salud mental puedan tener más años de vida, que disminuyan las muertes por traumas, aumentar y mejorar la atención primaria y el dispendio de medicamentos.

“Se va a trabajar intensamente y vamos a mostrar grandes logros”, sostuvo el ministro Atallah.

Informó que el Gobierno amplió el catálogo de medicamentos para tratar ese tipo de padecimiento con mayor cobertura por los seguros de salud.

“Los trastornos mentales han aumentado más que nunca, más de mil millones de personas en todo el mundo, un 12 % de la población mundial, ha padecido, o padece, algún trastorno mental”, puntualizó el funcionario.

Sobre los 37 nuevos protocolos y horarios de servicio, informó que trabajaron con énfasis en la atención primaria y la cobertura nacional y citó el Centro de Contacto Nacional de Asistencia en Salud Mental que amplió su horario de trabajo hasta las 12:00 de la noche, “recibiendo, hasta la fecha, más de 16,000 llamadas y cuenta con protocolos para referir a clínicas y atenciones especializadas”.

Se recordó que en agosto del 2025 se depositó ante el Senado de la República la propuesta de modificación a la Ley 12-06, sobre salud mental, centrándose en la prevención, acción comunitaria y atención primaria e integración social.

En la presentación el director del SNS explicó tienen 18 unidades de Intervención en Crisis, de las cuales 17 cuentan con Terapias Electroconvulsiva (TEC), 65 habitaciones para ingresos de pacientes y 137 camas a nivel nacional.

También proyectan pasar a 89 Unidades de Intervención en Crisis y 500 camas para finales de este 2026 y que la Red Pública en Salud tiene 202 hospitales y de esos 57 son tercer nivel y 32 a hospitales regionales; 1,384 Centros de Primer Nivel (CPN) y 84 centros diagnósticos.

Además hay 234 consultorios; 1,982 Unidades de Atención Primaria (Unap); 767 centros del Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental de la OMS y 174 psicólogos en los CPN y 53 en centros de diagnósticos.