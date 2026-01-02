Gobierno resalta logros en áreas clave durante el 2025

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Gobierno informó ayer que cerró el 2025 con resultados relevantes en áreas claves como salud pública, logística, lucha contra el narcotráfico, manejo de emergencias y combate contra la corrupción.

De acuerdo a los datos oficiales, presentados al finalizar ese periodo, uno de los principales logros fue en el sistema de salud, al concluir el año sin muertes por dengue, un hecho sin precedentes en el país.

Las autoridades, señala una nota de la Presidencia, atribuyen ese resultado a las campañas preventivas, jornadas educativas y acciones de control epidemiológico ejecutadas a nivel nacional.

Detalla además, que en las últimas cuatro semanas del año solo fueron notificados 34 casos de dengue, mientras que el acumulado de 2025 fue de 320 casos, con una incidencia de 3.10, lo que representa una reducción del 76 %, respecto al año anterior.

Según el documento, en el ámbito fiscal y logístico, la Dirección General de Aduanas tuvo recaudaciones superiores a los RD$266,100 millones, con un crecimiento del 4.4 % respecto a 2024, lo que equivale a RD$11,300 millones adicionales ingresados al Estado.

Agrega que como parte del fortalecimiento logístico, en noviembre fue inaugurado el Punta Cana Free Trade Zone, un centro aéreo, industrial y de zona franca con 742 mil metros, que proyecta generar más de 10,000 emtpleos directos e indirectos.

En seguridad, las autoridades dijeron que incautaron 48.3 toneladas de drogas, resultado de operativos conjuntos y cooperación internacional, acciones en la que fueron arrestadas 46,367 personas y decomisadas armas, embarcaciones, vehículos y dinero en efectivo vinculados a redes delictivas.

En gestión de emergencias y transparencia, destacó las respuestas ante el paso de la Tormenta Melissa y la aplicación de medidas contra la impunidad, incluyendo reformas legales y recuperación de RD$6,500 millones.