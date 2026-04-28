Gobierno y sindicatos dialogan sobre crisis

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La comisión gubernamental designada para dialogar con los sectores nacionales sobre el impacto de la crisis internacional sostuvo ayer un encuentro con representantes de las principales centrales sindicales del país, como parte de los esfuerzos oficiales para construir consensos frente a la situación económica global, provocada por la guerra en Irán.

La reunión fue con presidentes de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista y la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos, los cuales abordaron junto a los comisionados las principales preocupaciones económicas del conflicto internacional en Medio Oriente.

Al concluir el encuentro, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que el Gobierno busca mantener las proyecciones de crecimiento económico del país y reducir el impacto de la crisis sobre las familias dominicanas, en especial las más vulnerables.

De su lado, el presidente de la CNUS, Pepe Abreu, valoró positiva la visita de los ministros y consideró que el establecimiento de un canal de comunicación continua permitirá dar seguimiento a la evolución de la crisis y coordinar respuestas conjuntas.

En la reunión participaron además, los ministros de Hacienda, Magín Díaz, y de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón.

También los representantes sindicales Gabriel del Río y Jacobo Ramos.