"Yayo" Lovatón: "El plan está dando resultados; no hay un solo producto de la canasta básica que haya subido de precio"

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El abastecimiento de República Dominicana no ha sufrido problemas producto de la crisis internacional generada por el alza del barril de petróleo que ha provocado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, según la comisión designada por el presidente Luis Abinader para encarar el tema.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, habló a nombre de los designados por el mandatario y enfatizó que el plan del Ejecutivo, que incluye reuniones con todos los sectores de la vida nacional, "está dando resultados".

"No hay una sola señal de que el abastecimiento del país ha tenido problemas. Y eso ha sido fruto al seguimiento que el presidente Luis Abinader y el Gobierno le ha dado a cada uno de los renglones y las materias primas que son esenciales para nuestro abastecimiento", aseveró el ministro.

"Una situación como esta es muy difícil predecirla en su totalidad, porque hemos tenido las variaciones en los mercados de hidrocarburos más dramáticas de la historia", señaló Yayo.