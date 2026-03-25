Un enfoque en la demografía y la investigación

Publicado por Luisa Blanco Creado: Actualizado:

Desde su fundación en 1966, la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (Profamilia) advirtió sobre el progresivo crecimiento urbano, es por ello que las investigaciones científicas siempre han sido su pilar, con un enfoque de desarrollo orientado a suplir la necesidad de empleo y educación para esa creciente población, con un enfoque especial en la importancia de la planificación familiar, a fin de dar la voz de alerta ante el rápido crecimiento de la población,

Además de la planificación familiar, las investigaciones demográficas, respondieron a su objetivo de llevar información basada en evidencias para tomas de decisiones bien informadas porque se requerían transformaciones sobre la paternidad, la responsabilidad familiar y el ejercicio del privilegio humano de la procreación consciente.

Según el Censo Nacional de Población de 1970, en el país había 3 millones 47 mil habitantes, de los que 182 mil vivían en la capital y el promedio de hijos por mujer entre 1960 y 1970 era de 7.4.

Con el interés de investigar y analizar el crecimiento poblacional y la migración interna del campo a la ciudad, nace dentro de Profamilia en el 1982 el Instituto de Estudios de Población y Desarrollo (IEPD), para concienciar a los tomadores de decisión sobre la relación entre la densidad poblacional y el desarrollo económico del país.

En el 1986, el IEPD realizó el estudio Población y Salud, que proyectó que la mayoría de la población era deficientemente atendida por la falta de recursos humanos y económicos que brindaran atención en ese entonces.

Es importante recordar que la población estimada en el 1966 era de 81 habitantes por kilómetro cuadrado, que pasa a 240 habitantes por kilómetro cuadrado en el 2026, con una concentración del 86,9 % de la población en la zona urbana.

Enfocado en la demografía

Magaly Caram, directora ejecutiva de Profamilia, recordó que desde la fundación de esta institución no gubernamental estuvo orientada en el tema demográfico. “En ese entonces se tenía un número de hijo por mujer muy alto y poco a poco fue cambiando el énfasis con una mirada hacia la planificación familiar”.

Manifestó que el derecho de la mujer a la anticoncepción, que se aprobó a nivel mundial en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán de 1968, permitió avanzar y ver la población como parte integral del desarrollo en sus tres vertientes mortalidad, fecundidad y migración.

En ese sentido, afirmó que Profamilia en su visión estratégica y visionaria se adelantó a estudiar los problemas que aún hoy día persisten en el país como es la aceleración de la migración haitiana, el crecimiento desordenado y horizontal de la ciudad, así como la demanda de servicio público.

Infografia Profamilia

Investigaciones Biomédicas:

La unidad de Investigaciones Biomédicas de Profamilia se dedica a la investigación clínica en salud reproductiva. El departamento de Investigaciones Biomédicas funciona en la clínica Profamilia Evangelina Rodríguez.

Este departamento nace en 1974, dirigido por el doctor Frank Álvarez, junto a la licenciada Vivian Brache y con la colaboración del doctor Aníbal Faundes, quien, exiliado de Chile tras el derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador Allende, decide venir a Santo Domingo como consultor del Consejo Nacional de Población y Familia.

Actualmente, en el aérea de investigación biomédica hay un comité voluntario que lo preside el ginecólogo Luis Rojas y cuenta con un Comité de Ética Institucional que revisa todos los protocolos de investigación antes de su ejecución. Además, todos los protocolos también son sometidos para su evaluación al Consejo Nacional de Bioética en Salud (Conabios) del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana.

Esas Investigaciones Biomédicas han sido centro de entrenamiento internacional para médicos y médicas latinoamericanos, americanos y del continente africano en nuevas tecnologías anticonceptivas.

En una primera etapa se enfocó en la planificación familiar por la fecundidad alta y lo que significó para la salud y la vida de las mujeres, el derecho a la educación y el acceso a la anticoncepción, el involucramiento del hombre en la planificación de la familia; en una segunda fase ofrecieron servicios anticonceptivos e investigaciones demográficas; en la tercera etapa se diversificaron los servicios de juventud, género y sustentabilidad, y una cuarta etapa se caracteriza por la oferta de servicios de salud sexual (SS) y reproductiva (SR).

Un poco de historia

Se realizaron estudios con diferentes dispositivos intrauterinos como fue la T de Cobre 380A y el sistema intrauterino de levonorgestrel, Mirena. Estos estudios comprobaron la excelente eficacia de los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, que no necesitan acción diaria por parte de la usuaria que reducen los embarazos no planeados y, por ende, también contribuyen a la reducción de abortos.