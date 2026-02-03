Ministro afirma que la cesantía no será tocada en reforma a código

Publicado por Luisa Blanco Creado: Actualizado:

República Dominicana se encuentra en un proceso de transformación del marco laboral, con el objetivo de adaptarse a las nuevas dinámicas que demanda el país.

El rol del Ministerio de Trabajo en este movimiento, es respaldar una variación del marco laboral que responda a las nuevas dinámicas económicas, tecnológicas y sociales, sin menoscabar los derechos adquiridos de los trabajadores ni debilitar la protección social.

“Entendemos que el mundo del trabajo está cambiando y que la legislación laboral debe acompañar esos cambios de manera equilibrada y responsable”, expresa el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, con tono de moderación y diplomacia que le caracteriza.

A su entender, se promueve una modernización normativa basada en el diálogo social tripartito, donde empleadores, trabajadores y Estado construyan consensos que permitan fortalecer la formalización del empleo, mejorar la productividad y garantizar condiciones de trabajo decente.

“Este proceso debe contribuir a generar más oportunidades de empleo formal, especialmente para jóvenes, mujeres y a reducir las brechas existentes en el mercado laboral”, resalta.

Asimismo, impulsa un marco laboral que incorpore nuevas formas de trabajo, digitalización de los procesos, seguridad, salud en el trabajo y la necesidad de una mayor adaptación a los cambios productivos, siempre respetando los principios de equidad, justicia social y cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el Estado dominicano.

En ese sentido, manifiesta que el Ministerio de Trabajo asume un rol activo como garante del equilibrio entre competitividad y derechos laborales, convencido de que una reforma consensuada y bien implementada es clave para el desarrollo económico sostenible y la cohesión social de República Dominicana.

¿En esta reforma qué pasará con la Cesantía?

La cesantía es una cultura laboral en República Dominicana, un derecho adquirido de los trabajadores, por lo que cualquier discusión en torno a este tema se está abordando con responsabilidad, respeto y apego al diálogo social tripartito.

La posición del Ministerio de Trabajo es que ninguna reforma puede significar un retroceso en los derechos laborales, sino, que debe buscar el equilibrio entre la protección del trabajador y la sostenibilidad del empleo formal.

“En razón de que nada sobre la cesantía fue tocado en la Mesa del Dialogo Tripartito, hemos sido siempre sinceros con los empresarios y le hemos dicho que no será tocada en la reforma del Código de Trabajo, que esperamos sea aprobado en la próxima legislatura por la Cámara Diputados, que lo dejó pendiente, después que fue aprobado por el Senado. El ministerio actúa como facilitador del consenso, garantizando que las decisiones que se adopten sean producto del diálogo y respondan al interés nacional, siempre respetando los principios de justicia social y los compromisos internacionales asumidos por el país”, precisa.

Entrevista en su despcho al ministro de Trabajo Eddy Olivare/Imagénes José de León

Seguridad Social

Olivares está convencido que el Sistema Dominicano de Seguridad Social debe tener mejoras continuas, orientadas a fortalecer la cobertura, calidad de los servicios y protección efectiva de los trabajadores, especialmente en un contexto de alta informalidad laboral.

“El principal reto es garantizar que más personas accedan al sistema y que los beneficios lleguen de manera oportuna y adecuada”, sostiene.

No hubo desvarío alguno al proclamar que es necesario avanzar en la ampliación de la cobertura, incorporando a trabajadores excluidos, particularmente aquellos en condiciones de informalidad, así como mejorar la calidad de los servicios de salud y de las prestaciones que reciben los afiliados.

“Asimismo, se debe fortalecer la protección en riesgos laborales, asegurando condiciones de trabajo seguras y una respuesta efectiva ante accidentes y enfermedades profesionales”, afirma.

Automatización procesos

La automatización es una prioridad estratégica para ese ministerio, orientada a mejorar el acceso de los usuarios, reducir tiempos de respuesta y fortalecer la transparencia en la gestión pública.

“Estamos avanzando en la digitalización de servicios clave, permitiendo que trabajadores y empleadores puedan realizar trámites de manera más ágil, segura y desde cualquier punto del país”, sostiene.

Ese proceso, dice, incluye la modernización de los sistemas de intermediación laboral, gestión digital de denuncias y solicitudes, así como el fortalecimiento de las plataformas de inspección y seguimiento, lo que contribuye a una mayor eficiencia y a una mejor experiencia del usuario.

Mercado laboral más justo

“Nos gustaría ser recordado como un servidor público que trabajó con responsabilidad, compromiso y vocación de diálogo social para fortalecer el empleo formal y la protección de los derechos de los trabajadores, en un contexto de grandes transformaciones del mundo laboral. Aspiramos a que se reconozca una gestión que priorizó la formalización, la empleabilidad juvenil, la inclusión y que contribuyó a consolidar un Ministerio de Trabajo más eficiente, cercano y moderno, siempre actuando como garante del equilibrio entre el desarrollo económico y la justicia social. Más allá de los cargos, entendemos que lo verdaderamente importante es dejar bases institucionales sólidas y aportar a la construcción de un mercado laboral más ordenado, justo y con mayores oportunidades para todos los dominicanos”, puntualiza el ministro Eddy Olivares.