“En 2026 el salario mínimo crecerá en un 38.1 % respecto a 2018”

Para este año que apenas inicia, el despacho del ministro de trabajo, Eddy Olivares, tiene varias acciones a ejecutar, pero sostiene como prioridad poner en marcha un conjunto de estrategias integrales orientadas a mejorar la empleabilidad, especialmente de los jóvenes y a reducir de manera sostenida la informalidad laboral en República Dominicana.

En lo que respecta al empleo juvenil, el año pasado se puso en marcha el Proyecto RD-Trabaja, con el objetivo de insertar al mercado laboral aproximadamente 30,027 jóvenes entre 18 y 35 años, priorizando a quienes buscan su primer empleo, jóvenes “NINI”, así como mujeres y personas con discapacidad.

De forma complementaria, en coordinación con el Infotep, entre 2026 y 2027 se desarrollarán programas de formación focalizados en distintas provincias, beneficiando a buscadores de empleo, mediante un modelo que integra competencias básicas, capacitación técnico-vocacional y pasantías en empresas privadas, a fin de garantizar la permanencia en estos programas que entrega a los participantes un estipendio diario de transporte y alimentación durante el proceso formativo.

“En paralelo, los servicios de intermediación laboral del ministerio están siendo fortalecidos y atenderán alrededor de 313,000 buscadores de empleo a nivel nacional.

Informalidad laboral

La reducción de la informalidad laboral constituye otro pilar fundamental de la actual gestión del Ministerio de Trabajo.

En ese sentido, se trabaja en el impulso de la reforma del Código de Trabajo, en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inspección y en acciones de fiscalización focalizadas en sectores clave, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y responder de manera efectiva a las transformaciones del mundo del trabajo.

“Estas acciones se complementan con campañas de promoción de los derechos laborales en sectores priorizados como la construcción, agropecuaria, caña de azúcar y el comercio”, manifestó.

Asimismo, refirió que, como parte del fortalecimiento de la inspección laboral, se contempla el incremento progresivo del número de inspectores de trabajo, en consonancia con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), particularmente con lo establecido en el Convenio 81, sobre la Inspección del Trabajo, que define estándares internacionales para garantizar condiciones laborales dignas y el cumplimiento efectivo de la legislación laboral.

“En atención a estos lineamientos, se ha previsto la contratación gradual de hasta 375 inspectores laborales, cuyo propósito es fortalecer la capacidad de vigilancia y supervisión del ministerio”, destacó.

Desde su escritorio, además se articula de manera complementaria realizar una reorganización institucional de la estructura orgánica que aprobó el Ministerio de Administración Pública, mediante la que instarán próximamente cinco Oficinas Regionales de Trabajo, con la finalidad de acercar los servicios a la ciudadanía, fortalecer el seguimiento de las políticas laborales en el territorio y mejorar la coordinación interinstitucional.

“La implementación de estas oficinas incluye la contratación de personal directivo y de apoyo, así como el equipamiento integral de las instalaciones, incorporando mobiliario, tecnología y sistemas de información que garanticen una gestión moderna, eficiente y orientada al ciudadano. Estas acciones se acompañan de campañas de promoción de derechos laborales en sectores priorizados como la construcción, la agropecuaria, la caña de azúcar y el comercio”, expresó.

Al hacer ese señalamiento, el titular del Ministerio de Trabajo afirmó que un componente relevante de esa estrategia es la formalización de las bancas de lotería, por el alto impacto en la ocupación femenina, lo que permitirá incorporar alrededor de 100 mil trabajadoras a la seguridad social y a condiciones laborales formales.

“Estas medidas impactarán directamente la meta de reducir la ocupación informal en el sector formal privado, en un 4 % de manera progresiva al 2028”.

Salario mínimo real

En su intervención, el ministro de Trabajo señaló que, de manera complementaria, esa entidad gubernamental fortalece las acciones para la erradicación del trabajo infantil, acceso a la asistencia judicial gratuita, prevención de riesgos laborales y la solución de conflictos laborales mediante el diálogo social tripartito.

“El diálogo social se ha constituido en un pilar estratégico para la estabilidad laboral y el bienestar de nuestra gente. Gracias a la concertación, hemos logrado 49 aumentos sectorizados del salario mínimo”, dijo.

De igual manera, recordó que en el 2025 el ingreso laboral promedio creció un 9.2 % en términos nominales y un 5.85 % en términos reales.

“Y lo mejor está por venir, al completarse el aumento en 2026, el salario mínimo real habrá crecido un 38.1 % con respecto a 2018, un hecho histórico que representa una mejora real en la calidad de vida de los dominicanos y contribuyendo a la reducción de la pobreza. Para el año 2026 se revisarán 10 tarifas salariales”, expresó.