San Cristóbal: bastión inexpugnable de la historia social dominicana

San Cristóbal no solo es un territorio cargado de vestigios materiales; es, ante todo, un escenario decisivo de la historia social dominicana.

Así lo sostiene don Emiliano de la Rosa Garabito, presidente del Centro Duartiano de San Cristóbal, quien define a la provincia como “un bastión inexpugnable de la Independencia, la Restauración y la Constitución”.

La rebelión

En San Cristóbal, afirma, los grandes procesos históricos no fueron episodios aislados, sino, expresiones tempranas de resistencia, organización social y afirmación de soberanía. En San Cristóbal —particularmente en el área de Nigua— se produjo una de las primeras rebeliones antiesclavistas del continente, liderada por el Sebastián Lemba, entre 1532 y 1547, décadas antes de las grandes insurrecciones que marcarían el Caribe.

Fue una resistencia prolongada contra el sistema colonial y la esclavitud, alimentada por comunidades de africanos cimarrones sometidos a extenuantes horas de excesivo trabajo forzado, hacinamiento e insalubridad. “Mucho antes de la independencia de Haití, aquí los esclavos se levantaron contra la opresión”, enfatiza.

Batalla de los Cangrejos

La vocación rebelde del territorio volvió a manifestarse durante la invasión inglesa, encabezada por William Penn y Venables. En 1806, fuerzas británicas intentaron penetrar la colonia por la costa sur, desembarcando en las zonas de Najayo, Nigua y Haina.

Dice don Emiliano que los sancristobalenses, armados de machetes, palos y herramientas de labor, opusieron una defensa feroz que obligó a los invasores a retirarse. Sobre el particular, agrega que el episodio fue despectivamente llamado por los ingleses “la Batalla de los Cangrejos”, pero, para el guardián del legado sancristobalense, representa una gesta popular frente a un ejército imperial.

Independencia y Restauración

Ese mismo espíritu explica que, según don Emiliano, los ejércitos haitianos nunca lograran tomar San Cristóbal durante la guerra de Independencia ni durante la Restauración. “Aquí se puso resistencia feroz”, sostiene, aludiendo a la organización social y al conocimiento del territorio como factores clave de defensa.

La Constitución

San Cristóbal también fue protagonista del proceso constitucional dominicano. El 6 de noviembre de 1844 se firmó “la primera Carta Magna que organizó la nación”. El acto se realizó en el espacio que hoy ocupa el denominado Parque de los Vagos, donde entonces estaba la Junta Comunal.

Con ese hecho, la joven República Dominicana consagraba allí su orden jurídico fundamental, en una comunidad que ya había demostrado su compromiso con la causa independentista y rechazo a toda dominación extranjera.

En la hoy centenaria iglesia Sagrado Corazón de Jesús se celebró el Te Deum con motivo de la firma de la primera Constitución de la República. Allí reposan los restos del general Modesto Díaz y en la lápida se lee: “Soldado de la Independencia. Murió el 20-08-1892, a los 72 años”.

Memoria viva

“San Cristóbal fue el primer centro agroindustrial del Caribe. Aquí comenzó todo”, dice con firmeza. A sus 80 años, don Emiliano de la Rosa Garabitos sigue siendo el guardián de una memoria que resiste entre el polvo, los libros y el olvido.