Siete clínicas integran el programa de Profamilia

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Con el lema de la procreación consciente, la libertad de decisión y los derechos humanos, la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (Profamilia) tiene la educación como piedra angular de sus acciones, reconfirmado con el trabajo de las promotoras comunitarias y la formación masiva por radio a mediados de los años 70 que alcanzó a 125,000 oyentes.

“En el 1966, uno de los grandes retos fue enfrentar los mitos y tabúes relacionados con la sexualidad y con la planificación familiar, paradójicamente, este sigue siendo un gran desafío en el 2026”, explicó Magaly Caram, directora ejecutiva de la entidad que no persigue fines de lucro, ni tiene afiliación de carácter político-partidista o religioso.

Sin embargo, valoró los avances en materia de salud sexual y salud reproductiva y reconoció los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil, no obstante, consideró que aún hay mucho camino por recorrer para continuar la disminución de embarazos en adolescentes, así como la mortalidad materna y la dificultad de acceso a métodos anticonceptivos.

En estas seis décadas, Profamilia estableció su liderazgo como institución pionera en servicios y productos de planificación familiar, en educación sexual integral y en mejorar el acceso a métodos anticonceptivos.

También la detección de violencia de género en la historia clínica, la educación sexual integral a través de pares; la prevención de la violencia basada en género; la promoción de una paternidad responsable y masculinidad positiva.

Programa clínico

La misión institucional de Profamilia recogida del Plan Estratégico 2023-2028, se enfoca en satisfacer las necesidades de salud sexual y de salud reproductiva de la población en la República Dominicana y promover sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, mediante abogacía, educación y la oferta de servicios y productos de calidad.

Cuenta con un programa clínico compuesto por siete centros de salud en diferentes puntos del país, tres en el Gran Santo Domingo; dos en Santiago, uno en San Cristóbal y otro en San Francisco de Macorís. Seis son de atención ambulatoria y uno (Rosa Cisneros, en Santiago) tiene internamiento. También cuenta con dos unidades móviles de salud para barrios y zona rural.

Los servicios están orientados a la salud sexual y reproductiva, así como especialidades médicas, entre las que se destacan la detección temprana de cáncer cérvico uterino, de mamas y de próstata, detección de violencia, servicios amigables para jóvenes y adolescentes, servicio de atención integral a personas que viven con VIH y la prevención y manejo de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), entre otros.

Anticoncepción emergencia

Las investigaciones clínicas de métodos anticonceptivos llegan a la culminación de su desarrollo y aprobación por agencias reguladoras, dos estudios clínicos realizados en Investigaciones Biomédicas han sido auditados con éxito por la Food and Drug Administration, FDA, entidad que regula la aprobación de medicamentos en los EUA, dando lugar a la aprobación de los implantes Norplant en 1990 y el anillo contraceptivo vaginal Annovera en 2018.

Otra línea de trabajo en la que se ha alcanzado logros significativos ha sido la de evaluar el mecanismo de acción de varios métodos anticonceptivos: los implantes subdérmicos, los dispositivos intrauterinos, los inyectables y los anillos contraceptivos vaginales.

Tuvo particular relevancia el estudio del mecanismo de acción de la anticoncepción de emergencia donde se demostró que tiene su efecto retrasando o inhibiendo la ovulación y no inhibiendo la implantación. También, se realizaron evaluaciones iniciales de microbicidas (productos con el potencial de prevenir las infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH), así como estudios de aceptabilidad para conocer la opinión de la mujer dominicana sobre las nuevas tecnologías en vías de desarrollo.

Todas estas investigaciones han sido efectuadas con los mayores estándares de calidad, regidos por las buenas prácticas clínicas y con el más estricto apego a las normas internacionales de bioética.

Uno de los principales logros del Departamento de Investigaciones Biomédicas es haber publicado todos estos estudios, contribuyendo a la literatura mundial de salud reproductiva con 140 publicaciones en las más exigentes revistas internacionales de circulación mundial.