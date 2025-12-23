Protesta en San Cristóbal
Grupos sociales piden investigar denuncias corrupción Senasa
Los convocantes advirtieron sobre el impacto social de las denuncias y reclamaron consecuencias legales, controles efectivos y la restitución de fondos públicos.
Un grupo reducido de representantes de organizaciones sociales realizó este martes una protesta en reclamo de una investigación a las denuncias de presunta corrupción que involucran al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Durante la manifestación, los participantes portaron pancartas y leyeron una declaración en la que expresaron su preocupación por los señalamientos sobre supuestas irregularidades en el sistema de salud pública, al considerar que estas afectan directamente a los sectores más vulnerables de la población.
Las organizaciones afirmaron que las denuncias no se limitan a aspectos administrativos, sino que impactan a pacientes que, según indicaron, han visto negados medicamentos y tratamientos esenciales. En ese sentido, sostuvieron que, de confirmarse los hechos, se trataría de un “crimen social” que profundiza la desigualdad y vulnera el derecho a la salud.
Asimismo, exigieron una investigación transparente e independiente, sanciones para los responsables, la recuperación de los recursos públicos y la implementación de mecanismos de control que eviten la repetición de estos hechos.
Los manifestantes reiteraron que la salud no debe ser utilizada como un botín político ni como un negocio, y anunciaron que se mantendrán vigilantes y en defensa de los derechos de las comunidades afectadas.
El País
Salud saqueada: pueblo indignado caso Senasa
Ámbar Frías