Grupos sociales piden investigar denuncias corrupción Senasa

Un grupo reducido de representantes de organizaciones sociales realizó este martes una protesta en reclamo de una investigación a las denuncias de presunta corrupción que involucran al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Durante la manifestación, los participantes portaron pancartas y leyeron una declaración en la que expresaron su preocupación por los señalamientos sobre supuestas irregularidades en el sistema de salud pública, al considerar que estas afectan directamente a los sectores más vulnerables de la población.

Las organizaciones afirmaron que las denuncias no se limitan a aspectos administrativos, sino que impactan a pacientes que, según indicaron, han visto negados medicamentos y tratamientos esenciales. En ese sentido, sostuvieron que, de confirmarse los hechos, se trataría de un “crimen social” que profundiza la desigualdad y vulnera el derecho a la salud.

Asimismo, exigieron una investigación transparente e independiente, sanciones para los responsables, la recuperación de los recursos públicos y la implementación de mecanismos de control que eviten la repetición de estos hechos.

Los manifestantes reiteraron que la salud no debe ser utilizada como un botín político ni como un negocio, y anunciaron que se mantendrán vigilantes y en defensa de los derechos de las comunidades afectadas.