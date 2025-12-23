Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Protesta en San Cristóbal

Grupos sociales piden investigar denuncias corrupción Senasa

Los convocantes advirtieron sobre el impacto social de las denuncias y reclamaron consecuencias legales, controles efectivos y la restitución de fondos públicos.

Hainan Reynoso Uribe
Un grupo reducido de representantes de organizaciones sociales realizó este martes una protesta en reclamo de una investigación a las denuncias de presunta corrupción que involucran al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Durante la manifestación, los participantes portaron pancartas y leyeron una declaración en la que expresaron su preocupación por los señalamientos sobre supuestas irregularidades en el sistema de salud pública, al considerar que estas afectan directamente a los sectores más vulnerables de la población.

Las organizaciones afirmaron que las denuncias no se limitan a aspectos administrativos, sino que impactan a pacientes que, según indicaron, han visto negados medicamentos y tratamientos esenciales. En ese sentido, sostuvieron que, de confirmarse los hechos, se trataría de un “crimen social” que profundiza la desigualdad y vulnera el derecho a la salud.

Asimismo, exigieron una investigación transparente e independiente, sanciones para los responsables, la recuperación de los recursos públicos y la implementación de mecanismos de control que eviten la repetición de estos hechos.

Los manifestantes reiteraron que la salud no debe ser utilizada como un botín político ni como un negocio, y anunciaron que se mantendrán vigilantes y en defensa de los derechos de las comunidades afectadas.

| Periodista con casi 27 años de experiencia. Licenciada en Comunicación Social con maestría en Ciencias Políticas para el Desarrollo Democrático. Correctora de estilo, locutora, maestra de ceremonias. Guardiana de la Verdad.

