El transporte interconectado
Guía del Metro: en cuáles estaciones está disponible para pagar con tarjeta
Actualmente, solo 11 estaciones cuentan con estos torniquetes, como parte de la primera fase del plan piloto de integración del transporte
El sistema de Metro de Santo Domingo ha incorporado una nueva modalidad de pago mediante tarjetas de crédito y débito, lo que facilita el acceso a los pasajeros y amplía las opciones frente a los métodos tradicionales.
Según la Empresa Metropolitana de Transporte, la implementación de estos nuevos lectores en las estaciones tiene como objetivo reducir las filas y optimizar el proceso de ingreso para los usuarios del sistema de transporte urbano.
Actualmente, solo 11 estaciones cuentan con estos torniquetes, como parte de la primera fase del plan piloto de integración del transporte.
Línea 1 del Metro:
Mamá Tingó
Juan Bosch
Centro de los Héroes
Línea 2 del Metro:
María Montez
Pedro Francisco Bonó
Francisco Gregorio Billini
Ulises Francisco Espaillat
Pedro Mir
Eduardo Brito
Concepción Bona
Teleférico de Santo Domingo:
Charles de Gaulle (Línea 1)
Sobre la Tarifa Integrada
Una Tarifa Integrada de Transporte es un precio único que paga un pasajero para hacer un viaje que implique transferencia a diferentes modalidades de transporte que formen parte del Sistema Integrado de Transporte (SIT).
En el caso de Santo Domingo, el Sistema Integrado de Transporte (SIT) está compuesto por el momento por:
El País
¿Vas a usar la Línea 2C del Metro? Aquí están los horarios, estaciones y lo que necesitas saber
Merilenny Mueses