Habrá lluvias moderadas a fuertes en regiones del país

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy aguaceros moderados a fuertes hacia provincias del noroeste, suroeste y la cordillera Central.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las lluvias serán provocadas por la incidencia de una vaguada sobre el territorio y que afectarán a localidades de Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Baoruco, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, Montecristi y Santo Domingo.

En cuanto a las temperaturas, prevé estarán bajas en la noche y madrugada, en especial en montañas y valles, donde podrían presentar nieblas o neblinas.

Coe alerta a seis provincias

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde y Monte Plata, por posibles inundaciones repentinas.