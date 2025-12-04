No habrá serpientes venenosas en donación al Zoológico Nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Parque Zoológico Nacional aclaró este miércoles que no recibirá serpientes venenosas ni otras especies peligrosas en la donación que gestionan con el centro de rescate de especies exóticas de Puerto Rico, desmintiendo informaciones difundidas en redes sociales que afectaban la imagen del país como territorio libre de animales venenosos.

Según el comunicado, las especies solicitadas son caimanes, pericos cuello anillado y monos rhesus, todos provenientes de incautaciones realizadas en la vecina isla. En el caso de los monos, las autoridades puertorriqueñas los decomisaron porque eran utilizados para tomarse fotos con turistas en parques.

El Zoológico Nacional subrayó que en Puerto Rico no existen serpientes venenosas y que nunca se incluyeron en la lista de animales solicitados. Además, aclararon que no se ha registrado ningún caso de transmisión de herpes de monos rhesus a humanos en esa isla.

Actualmente, el parque se encuentra en proceso de solicitar el permiso zoosanitario a la Dirección General de Ganadería y el permiso de no objeción al Ministerio de Medio Ambiente, requisitos indispensables para introducir cualquier especie animal al país.