¿Qué es el fenómeno ‘therian’? La identidad que gana visibilidad en redes sociales

Videos de jóvenes usando máscaras de animales y corriendo en parques se han vuelto virales en redes sociales en las últimas semanas. Detrás de esas imágenes, que han generado curiosidad y debate, está el fenómeno conocido como therian, una identidad que, según Infobae, va más allá de un disfraz o una tendencia pasajera.

El portal argentino explicó que esta comunidad, aunque no es nueva, ha ganado visibilidad recientemente gracias a plataformas como TikTok y YouTube, donde adolescentes comparten cómo viven su identificación con un animal específico.

Un movimiento con raíces digitales

De acuerdo con Infobae, el fenómeno no surgió en Sudamérica. Sus orígenes se remontan a foros digitales de los años noventa, donde personas que afirmaban identificarse internamente con animales comenzaron a intercambiar experiencias y a construir un lenguaje propio.

El medio señaló que el movimiento mantiene un vínculo con la cultura otherkin, pero que con el tiempo migró a espacios más masivos como TikTok, ampliando su alcance global.

¿Qué significa ser ‘therian’?

Según detalló Infobae, el término proviene de therianthropy, palabra que combina raíces griegas asociadas a “bestia” y “ser humano”. Aunque la idea de la transformación entre humanos y animales aparece en mitologías antiguas, la conceptualización actual está ligada a la era digital.

El portal explicó que quienes se identifican como therians afirman sentir una conexión involuntaria y duradera con un animal específico, conocido como “teriotipo”. Esta vivencia puede manifestarse en comportamientos cotidianos, emociones o expresiones simbólicas, como el uso de collares, colas o máscaras.

Los animales más comunes en estas identificaciones suelen ser lobos, perros, zorros y felinos.

Diferencias con el movimiento furry

En el programa Infobae a la Tarde, citado por el portal, se explicó que esta identidad no debe confundirse con el fandom furry.

El periodista Manu Jove indicó que se trata de personas que “se autoperciben distintos tipos de mamíferos; pueden ser un perro, un gato, un zorro”. Mientras que Paula Guardia Bourdin señaló que, a diferencia del cosplay o del movimiento furry, los therians consideran su identificación como una experiencia personal profunda y no una actuación.

Viralización y debate

Infobae señaló que la expansión del fenómeno en redes sociales ha generado reacciones diversas: desde quienes defienden estas búsquedas identitarias hasta quienes las cuestionan.

La exposición mediática, según el portal, ha puesto el tema en el centro del debate sobre los límites de la autoidentificación y el papel de las redes sociales en la construcción de comunidades digitales.