Hallan hombre muerto en acera del Jardín Botánico

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El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este lunes en la acera del Jardín Botánico, en la avenida República de Argentina, próximo a la avenida de Los Próceres.

Hasta ahora, se desconocen las causas de la muerte, así como la identidad de la víctima.

Al lugar acudieron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), de la Policía Nacional y decenas de curiosos.