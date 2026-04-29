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El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Evaristo Santos Badía, reaccionó este miércoles a la denuncia realizada en su contra por la periodista y maestra Cristal Acevedo, quien lo acusa de presunta violencia de género y hostigamiento durante la relación sentimental que ambos mantuvieron.

Durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, el funcionario aseguró que no abordará públicamente el tema debido a que el caso se encuentra en un proceso judicial.

“En primer lugar, yo soy un caballero y nunca hablaría de una dama. Y, en segundo lugar, es un tema que está en un escenario de la justicia, por lo que yo debo mantener silencio hasta que se ventile”, expresó.

Asimismo, sostuvo que quienes lo conocen saben que sería incapaz de incurrir en una situación de esa naturaleza.

“En tercer lugar, les digo que quienes me conocen saben que yo soy incapaz de una situación así”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre si teme que esta denuncia afecte su permanencia en el cargo como ministro del Mescyt, Santos Badía respondió que esa decisión no depende de él, aunque aseguró estar preparado para continuar aportando desde cualquier escenario.

“Eso no depende de mí. Pero yo soy un hombre que está preparado para seguir aportando, aun si por las razones de ese tema fuera relevado del cargo”, manifestó.

El ministro agregó que no teme perder la posición, sino el posible impacto que esta situación pueda generar en su entorno familiar.

“No le temo a eso, no temo a nada. Le temo a Dios. Le temo a mi conciencia. Le temo a que mi familia se pueda ver afectada. En este momento, está totalmente unida”, concluyó.

Ministro Rafael Santos Badía responde denuncia de Cristal Acevedo

Sobre la denuncia

La semana pasada, Acevedo detalló que durante los más de tres años de relación que mantuvo con Santos Badía, este ejerció violencia en su contra, aunque no especificó el tipo, y que posteriormente a la ruptura fue víctima de hostigamiento.

Sostuvo que el funcionario interfirió de manera reiterada en su desarrollo profesional, llegando incluso a contactar a empleadores con el objetivo de afectar su desempeño laboral.

Precisó que Santos Badía también ha intentado comunicarse con personas cercanas a ella con la intención de propiciar un acercamiento, solicitudes que, según afirmó, han sido rechazadas.