Cáncer: Impacto económico global alcanzará US$25,2 billones en 2050

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Un estudio publicado por la revista médica JAMA Oncology, sitúa el impacto financiero por cáncer en US$25,2 billones, entre los años 2020 y 2050, a nivel global. Específicamente, esta enfermedad no solo trae consigo una carga física y emocional, sino también puede agotar los ahorros personales de los pacientes, reducir la productividad en el trabajo y limitar el número de personas en el mercado laboral a escala mundial.

Los investigadores del estudio realizaron estimaciones del costo con base en datos financieros internacionales y estadísticas de mortalidad y morbilidad por esta enfermedad, tomando en cuenta el dinero invertido en tratamientos, así como el impacto en el entorno laboral.

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad, representando casi 10 millones de muertes anuales en todo el mundo o una de cada seis muertes. Por eso, los Planes Nacionales de Control del Cáncer (PNCC) se consideran una herramienta clave para reducir la mortalidad, mejorar la calidad de vida y generar beneficios económicos. El retorno de inversión es contundente: las estrategias de detección temprana y tratamiento pueden generar entre 2 y 7 dólares por cada dólar invertido, a la vez que se podrían prevenir más del 12% de las muertes globales por cáncer.

En esta misma línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) refuerza que un diagnóstico a tiempo reduce el impacto financiero del cáncer, no solo porque el costo de recibir un tratamiento durante las primeras etapas es inferior, sino también porque los pacientes pueden, eventualmente, continuar trabajando y apoyando a sus familias.

“Los sistemas de salud de los países deben promover un control integral del cáncer, abarcando desde la prevención e incorporando estrategias para mejorar su detección temprana a bajo costo, ya que los diagnósticos tardíos representan mayores inversiones para los gobiernos. Financiar los planes nacionales de control contra el cáncer es el puente entre el progreso clínico y un impacto sostenible: permite fortalecer la capacidad diagnóstica, mejorar la eficiencia del sistema y proteger el gasto fiscal a lo largo del tiempo, lo que facilita la aplicación de tratamientos más eficaces y menos complejos”, comentó la Dra. Isabella Grueso, directora de políticas globales de oncología para Pfizer.

Medicina de precisión: revolución en el tratamiento de pacientes

La medicina de precisión es una de las principales revoluciones en el tratamiento del cáncer, que permite a pacientes con diferentes tumores recibir tratamientos personalizados, con una mayor especificidad y eficacia.

Es considerado un reto necesario de aplicar si se quiere estar a la vanguardia en la atención del cáncer y necesita de planes estratégicos nacionales que fomenten su implementación para evitar inequidades diagnósticas y terapéuticas. Sobre todo considerando que en Latinoamérica y el Caribe se registraron más de 1.5 millones de casos nuevos de esta enfermedad, en el año 2022, y donde predominan el cáncer de próstata, de mama y el colorrectal.

Esta herramienta clave permite impulsar la investigación clínica al determinar el porcentaje de pacientes con una determinada alteración que podrían beneficiarse de un tratamiento dirigido, fomentando el desarrollo de nuevos fármacos.

“La atención oncológica centrada en las personas requiere una transformación profunda y multifacética. Cada experiencia con el cáncer es única, por lo que es necesario reescribir el futuro para construir un modelo en el que miremos más allá de la enfermedad y pongamos a la persona antes que al paciente, priorizando siempre sus necesidades”, aseguró la doctora María Fernanda Velasco, líder médica en Oncología para el Clúster Norte de Latinoamérica en Pfizer.

La transformación de la atención sanitaria continúa a un ritmo acelerado

Para mejorar la atención oncológica, los países deben enfocarse en reducir las barreras de acceso, es por esto que existen cuatro pilares de atención para ampliar el uso de la medicina de precisión, estos mismos se pueden agrupar en dos categorías: el diagnóstico de precisión y la terapia individualizada.

En el primer pilar se trabaja en mejorar la precisión del diagnóstico, viéndolo no como un evento singular, sino como un proceso preciso. El segundo pilar busca proporcionar una medicina basada en la condición médica y específica del paciente.

Por el lado de la terapia, el tercer pilar consiste en personalizar la atención, dejar de tratar a los pacientes según el subgrupo genético y verlos como individuos distintos. El cuarto y último pilar se refiere al uso de terapias innovadoras, aprovechando recursos tecnológicos, tal es el caso de la robótica o las imágenes avanzadas como parte de procedimientos mínimamente invasivos.8

Adicional a la medicina de precisión, la OMS habilitó una guía con tres medidas que los países pueden adoptar para mejorar el diagnóstico temprano de esta enfermedad:

1. Sensibilizar a las personas acerca de los síntomas del cáncer y alentarlas a recurrir a la asistencia médica cuando los detecten.

2. Invertir en el fortalecimiento y equipamiento de los servicios de salud y la formación del personal sanitario para que se realicen diagnósticos exactos y oportunos.

3. Velar por que los pacientes con cáncer tengan acceso a un tratamiento seguro y eficaz, con inclusión del alivio del dolor, sin que ello les suponga un esfuerzo personal o financiero prohibitivo.

“Trabajar en planes integrales de control del cáncer, abordar las disparidades de acceso al diagnóstico y al tratamiento oportuno —mediante un financiamiento adecuado, priorización y equidad—, así como fomentar la integración entre los países para cerrar estas brechas y mejorar los indicadores de atención oncológica, son tareas clave para la región. Debemos enfocarnos en desarrollar acuerdos de cooperación con todos los stakeholders y tomar acciones concretas”, aseguró la doctora Grueso.

“Por nuestra parte, desde Pfizer estamos comprometidos con liderar la investigación oncológica y la innovación de tratamientos, para que las personas que viven con cáncer puedan vivir más años y con una mejor calidad de vida”.