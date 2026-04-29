Mescyt abre convocatoria para programa de inglés virtual: aquí lo que debe saber

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El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) anunció la apertura de la convocatoria para el Programa de Inglés Virtual para la Empleabilidad 2026, a fin de que la población dominicana pueda ampliar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral, especialmente en el sector turístico.

La convocatoria, según se indicó en la red social Instagram, estará disponible desde el 27 de abril hasta el 4 de mayo de 2026, y el programa se desarrollará en modalidad 100 % virtual, con una duración de un año.

“Esta es tu oportunidad de formarte con un programa diseñado para impulsar tu futuro”, se lee en la publicación.

Indico que entre los requisitos para aplicar figuran ser dominicano o dominicana, ser mayor de edad y haber completado el bachillerato.

El Mescyt destacó que los interesados pueden obtener más información a través de los canales oficiales de la institución.