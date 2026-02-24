Hallan muerto a exjuez Víctor Mejía Lebrón en Santo Domingo Este

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El exjuez de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón, fue hallado sin vida la noche de este lunes en su oficina de abogados, ubicada en la Plaza Monet, en la carretera Mella, municipio Santo Domingo Este.

La información fue confirmada a este medio por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien indicó que el exmagistrado presentaba un disparo de entrada y salida en la cabeza.

Asimismo, precisó que en la escena no se detectaron signos de violencia y que miembros de la institución realizan las indagatorias correspondientes para establecer las circunstancias de la muerte.

Se recuerda que Mejía Lebrón fue destituido por el Consejo del Poder Judicial en 2016, junto a otros jueces, tras ser sometido a un juicio disciplinario en el que fue hallado culpable de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.