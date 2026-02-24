Carolina Mejía encabeza ranking de alcaldes capitalinos de Latinoamérica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La alcaldesa del Distrito Nacional ocupa el primer lugar con un 62.8 por ciento de aprobación, donde los encuestados eligieron mayoritariamente que su imagen es buena y muy buena.

A Carolina le siguieron en el ranking sus homólogos Clara Brugada (México DF), Ibanies Rocha (Brasilia), Reyna Rueda (Managua), Jorge Macri (Buenos Aires), Pabel Muñoz (Quito), entre otros que completan el listado de 18 alcaldes.

La valoración otorgada por los capitaleños a la gestión que encabeza Carolina Mejía es un reconocimiento a más de cinco años de logros al frente de la ciudad, en los que ha sido evidente la transformación de la capital con orden, limpieza y recuperación de espacios que redundan en bienestar para las personas.

El resultado de la medición realizada del 16 al 19 de febrero de 2026 coincide con la satisfacción que expresan los residentes en el Distrito Nacional que han percibido la consolidación de la gestión municipal a base de eficiencia.

La ejecutiva municipal ha tomado la noticia con mucha alegría y aseguró que esta encuesta no solo la posiciona a ella, sino también a Santo Domingo como capital a nivel internacional.

“Esta valoración positiva sirve de impulso para seguirnos esforzando día tras día para continuar transformando al Distrito Nacional en la ciudad en la que todos merecemos vivir”, sostuvo Mejía.

Carolina se convirtió en el año 2020 en la primera mujer elegida para dirigir la ciudad primara de América y en 2024 fue reelecta con una votación récord por los residentes del Distrito Nacional.