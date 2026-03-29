Lo que han establecido las autoridades hasta ahora sobre la muerte del niño de 7 años

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La Policía Nacional informó este sábado que, junto al Ministerio Público, investiga las circunstancias en que un niño de 7 años falleció a causa de una herida por perdigones que, según las investigaciones preliminares, le fue ocasionada de manera accidental por su hermano de 11 años mientras manipulaba un arma de fabricación casera, en un hecho ocurrido en el sector Los Tanquecitos del municipio de Boca Chica.

El nombre de la víctima fue reservado por la Policía Nacional. El niño murió a consecuencia de una herida de contacto en el cuello, de acuerdo con el diagnóstico médico y el acta de levantamiento de cadáver realizada en el Hospital Municipal de Andrés, Boca Chica.

De acuerdo con el informe preliminar, el incidente se produjo la tarde del viernes 27 de marzo, cuando el hermano del fallecido, de 11 años, habría encontrado un arma de fabricación casera tipo “chagón” en un solar baldío cercano a su vivienda, mientras atendía unos chivos. Posteriormente, llevó el objeto a la residencia familiar.

Las investigaciones indican que, ya en una de las habitaciones de la casa, se produjo el lamentable suceso en circunstancias que se investigan.

La madre de los menores relató que se encontraba en la vivienda cuando escuchó una detonación. Al acudir al lugar, encontró a su hijo herido en el piso, por lo que lo trasladó de inmediato a un centro de salud, donde posteriormente falleció.

Tras el hecho, alegadamente un hermano mayor, de 17 años, lanzó el arma por una ventana hacia la parte trasera de la vivienda. El artefacto fue recuperado por las autoridades y, según el reporte, contenía un cartucho calibre 12 ya disparado. El mismo se encuentra bajo custodia de la Policía Científica para fines de análisis.

El cuerpo del menor fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes.

En tanto, el menor de 11 años fue entregado provisionalmente a sus familiares por disposición del Ministerio Público y será presentado ante la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de Santo Domingo Este, que continuará con las investigaciones del caso.

Las autoridades profundizan las indagatorias para establecer todas las circunstancias en que ocurrió el trágico suceso.