Accidente mortal
Tragedia en Boca Chica: niño muere presuntamente por disparo accidental de hermano
Un menor de seis años perdió la vida tras un incidente con un arma de fuego manipulada por su hermano adolescente
Una profunda consternación sacude a la comunidad de este municipio luego de que se registrara un lamentable suceso en el que un niño de 6 años falleció a causa de un disparo accidental.
De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho ocurrió dentro de la vivienda familiar cuando el menor se encontraba junto a su hermano de 13 años, quien manipulaba un arma de fuego.
El País
Una bala perdida destruyó una familia… y el caso dio un giro inesperado
Lency Alcántara
El trágico acontecimiento ha generado dolor e indignación entre vecinos y allegados, quienes piden mayor control y prevención en torno al acceso de armas dentro de los hogares.