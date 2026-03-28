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Accidente mortal

Tragedia en Boca Chica: niño muere presuntamente por disparo accidental de hermano

Un menor de seis años perdió la vida tras un incidente con un arma de fuego manipulada por su hermano adolescente

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Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Una profunda consternación sacude a la comunidad de este municipio luego de que se registrara un lamentable suceso en el que un niño de 6 años falleció a causa de un disparo accidental.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho ocurrió dentro de la vivienda familiar cuando el menor se encontraba junto a su hermano de 13 años, quien manipulaba un arma de fuego.

El trágico acontecimiento ha generado dolor e indignación entre vecinos y allegados, quienes piden mayor control y prevención en torno al acceso de armas dentro de los hogares.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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