Harán marcha nacional por la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores

Santiago.- El Comité de Solidaridad con Venezuela anunció este martes una marcha nacional por la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte del gobierno de los Estados Unidos, así como por la defensa de la soberanía de los pueblos, el respeto al derecho internacional y a la Independencia Nacional.

Previo a la jornada, el Comité ha convocado a participar a una asamblea de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, por la libertad del presidente Maduro y su esposa, el próximo 16 de febrero de 2026, a las 6:30 de la tarde, en homenaje al héroe nacional, coronel de Abril y comandante de Caracoles Francisco Alberto Caamaño, en su en 53 aniversario de su vil asesinato y convertirse en inmortal dominicano de la lucha contra la intervención extranjera.

Ramón Estrella (Monchy), vocero de la organización, informó en rueda de prensa, que el día y el recorrido de la movilización se acordará durante la asamblea, la cual se desarrollará en salón de actos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del recinto Santiago, ubicada en el edificio de la calle 16 de Agosto esquina San Luis, de esta ciudad.

Señaló que la asamblea servirá como tribuna antiimperialista en defensa de la autodeterminación de los pueblos y muy esencialmente definirá las acciones a desarrollar, en el presente contexto histórico de Santiago para condenar la política del presidente de Estados Unidos Donad Trump y su agresión a los gobiernos y pueblos que como el de Venezuela y Cuba que han decidido recorrer su camino de independencia y libertad.

Estrella recordó que al cumplirse el primer mes de lo que calificó como una “grotesca e inmoral agresión militar” llevada a cabo por el `genocida´ gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, contra el territorio y el pueblo venezolano y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, seguirán luchando ante el fatídico acontecimiento que mancilló la soberanía y la paz de toda Latinoamérica.

Dijo que esa acción del Gobierno estadounidense ha encontrado el repudio creciente de los pueblos del mundo.

“Invitamos a los movimientos sociales, a los que defendemos la independencia y la soberanía nacional, a los que asumimos el pensamiento del patricio Juan Pablo Duarte de tener un país libre y soberano, a participar el próximo 16 de febrero 2026, a las 6:30 de la tarde noche, en homenaje al héroe nacional, coronel de Abril y comandante de Caracoles Francisco Alberto Caamaño, en su en 53 aniversario de su vil asesinato”, afirmó.

Monchy Estrella manifestó que saludan el inicio de la normalización de las actividades consulares y conexión aérea de República Dominicana y Venezuela, lo que dijo que demuestra que el interés del gobierno dominicano no es por supuesta falta de democracia en Venezuela sino por el arrodillamiento servil al gobierno de Trump.

Estrella llamó a la ciudadanía a expresar su solidaridad, templando el espíritu independentista inculcado por el padre fundador de nuestra nacionalidad Juan Pablo Duarte.