United Capital destaca con su Bono Indexado al ETF S&P 500

El pasado 10 de diciembre la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana celebró la VII Edición de los Premios BVRD 2025, evento en el que United Capital Puesto de Bolsa resultó ganador en la categoría «Transacción Innovadora» un reconocimiento otorgado por la estructuración y emisión del Bono Corporativo Indexado al ETF SPY SPDR S&P 500 a través del mercado bursátil.

Los premios BVRD buscan reconocer a los principales actores del Mercado de Valores, así como su contribución al desarrollo de instrumentos innovadores que amplían las oportunidades de inversión, incorporan nuevas tecnologías de indexación, fortalecen la sofisticación y competitividad del mercado bursátil dominicano.

En este sentido, United Capital reafirma su compromiso con la innovación financiera y la diversificación de alternativas de inversión, acercando cada vez más oportunidades globales a los inversionistas locales.

La emisión que llevó a United Capital a recibir dicho premio estuvo dirigida a inversionistas profesionales e institucionales y registrada bajo el número SIVEM-178, la misma representa un importante hito al convertirse en la mayor emisión corporativa colocada en un solo tramo en el mercado de valores de la República Dominicana.

La estructuración y diseño fue liderada por el equipo de United Capital, con el asesoramiento técnico de Gamma Securities LLC, quienes aportaron su experiencia en mercados internacionales. Estos bonos corporativos vinculados al ETF SPY SPDR S&P 500 permiten a los inversionistas acceder al potencial de apreciación (“upside”) del ETF, que replica el desempeño del índice S&P 500, compuesto por empresas que representan aproximadamente el 80% de la capitalización total del mercado estadounidense.

Las características y riesgos de la emisión podrán ser consultadas en el Prospecto de Emisión de Bonos Corporativos y aviso de colocación, que se encuentran disponibles para consulta de los inversionistas en el domicilio de United Capital, así como en las siguientes páginas web: unitedcapitaldr.com, simv.gob.do y bvrd.com.do.

“La autorización de la Superintendencia del Mercado de valores y la inscripción en el Registro del Mercado de valores no implica certificación, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto de la solvencia de las personas físicas y jurídicas inscritas en el Registro, ni del precio, negociabilidad o rentabilidad de los valores de oferta pública, ni garantía sobre las bondades de dichos valores”.