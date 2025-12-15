Suplitur celebra el Suplitop 2025 y reconoce el crecimiento

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Suplitur celebró una nueva edición de Suplitop, su tradicional evento anual de premiación, creado para reconocer el desempeño, la fidelidad y los resultados en ventas de las agencias aliadas que conforman su red de Supliagentes.

El Suplitop se ha consolidado como un espacio de encuentro y celebración donde Suplitur reafirma su compromiso de trabajar en alianza con las agencias de viajes, reconociendo no solo las cifras alcanzadas, sino también el esfuerzo, la constancia y la confianza construida a lo largo del año.

En su discurso, Michelle Rojas, directora general de Suplitur, destacó la importancia del rol que tienen los agentes de viajes para el sector: “Yo siempre he dicho que los agentes de viajes somos, sin duda, los héroes silenciosos de este sector. De alguna manera, nosotros somos quienes traducimos sueños, quienes calmamos ansiedades, quienes encontramos soluciones donde otros ven problemas”.

Durante la velada, además de la entrega de reconocimientos, la empresa anunció algunas de las agencias que formarán parte de la segunda Convención de Supliagentes, que se celebrará a bordo de un crucero por Alaska, una experiencia diseñada para disfrutar, conocer diferentes destinos del mundo y premiar el esfuerzo de agencias aliadas.

Como novedad de esta edición, Suplitur presentó una nueva categoría de premiación: Ventas Corporativo Local, creada para premiar a las agencias que han demostrado una destacada capacidad para desarrollar y gestionar grupos corporativos dentro del mercado local, con altos estándares de excelencia, determinación y atención al detalle. Destacándose en el Top 3 de esta categoría por su mayor volumen en ventas en mercado local las agencias: Calai Tours, Irisol Travel y Sifra Comercial.

Este nuevo renglón refleja la evolución constante de las agencias de viajes y su creciente liderazgo dentro del mercado turístico de la República Dominicana, así como la expansión de sus servicios hacia segmentos de mayor valor estratégico.

Con iniciativas como el Suplitop, Suplitur reafirma su rol como mayorista de confianza, apostando por relaciones sólidas, crecimiento compartido y el reconocimiento permanente a quienes hacen posible los logros del sector.