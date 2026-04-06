Helipuerto en La Vega: clave para rescate de paciente tras accidente en senderismo en Pico Duarte

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El helipuerto de La Vega, ubicado en los terrenos del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, fue clave para la asistencia oportuna de un paciente que sufrió lesiones en una actividad de senderismo de alta exigencia física en el Pico Duarte, durante el asueto de Semana Santa.

El paciente, quien conforme a los reportes médicos preliminares habría sufrido una rotura de fémur, recibió los primeros auxilios en la misma complejidad de la zona, y posteriormente fue trasladado al hospital traumatológico en un helicóptero de la Fuerza Aérea (FARD).

Inicialmente su traslado estaba previsto a la Plaza de la Salud, en Santo Domingo, donde también existe un helipuerto, sin embargo, se decidió escoger el traumatológico de La Vega, bajo la coordinación de un personal del Servicio Nacional de Salud (SNS) liderado por el doctor Antonio Jiménez, encargado de Dirección General de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, y las FARD.

“Es en esos momentos, de manera específica, que está la importancia de contar en nuestro país con hospitales dotados de infraestructuras especiales, como son estos helipuertos de emergencia, para realizar rescates y asistencias helitransportada de forma segura”, indicó Víctor Pichardo, director del Departamento Aeroportuario (DA).

El helipuerto de La Vega, levantado por el DA, forma parte de la Red Nacional Helipuertos que encabeza la gestión de Pichardo, y que, en este asueto de la Semana Mayor, estuvo a la disposición de las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), para los casos previstos incluso en horas nocturnas.

Otro caso de asistencia oportuna ocurrió días antes del asueto, específicamente viernes 27 de marzo, en que los servicios de Aeroambulancia trasladaron a un paciente menor de edad desde la Sierra de Hato Mayor, al complejo hospitalario Ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez Perezo, en Santo Domingo Norte, utilizando como plataforma el moderno helipuerto de ese mismo nombre, ubicado en la zona, para que el paciente recibiera atención en el hospital pediátrico Dr. Hugo Mendoza.

Vertipuerto

Durante el asueto de Semana Santa, el DA ofreció asistencia y trabajó también en conjunto con la puesta en marcha de la estructura del primer Vertipuerto de prevención ante desastres o emergencias en las zonas claves de Boca Chica, con la incorporación de cuatro drones de diferentes categorías, preparados para patrullaje preventivo y acciones de respuesta.

Eddy Matos, de la Fundación Mare, explicó que gracias a la acción combinada con el DA y otras instituciones, se pudo operar con éxitos unas veintidós operaciones los drones, como es el caso del que contiene el dispositivo de salvavidas, destinados a vigilar y asistir aquellos visitantes bañistas que salen del área de control establecidos.

“Nuestro trabajo en conjunto ha permitido aunar esfuerzos y reducir los riesgos aquí en la playa de Boca Chica, convirtiéndose la misma en la pionera una vez más, en el establecimiento de labores preventivas en nuestro país”, expresó tras señalar que los equipos están dotados, además, de cámaras, parlantes, y luces LED.