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Si tienes el pelo rizado o afro esto es para ti

Cómo maquillarte y peinarte para salir bien en tu nueva cédula

El organismo recordó que el cabello es parte de la identidad de cada persona, pero al momento de tomarse la foto debe colocarse de forma que permita visualizar correctamente los ojos, cejas y contorno facial

Peinados para la cedula

Peinados para la cedula

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La Junta Central Electoral compartió a través de sus redes sociales una serie de consejos para los ciudadanos que acuden a solicitar su nueva cédula de identidad y electoral, destacando la importancia de que el rostro se muestre de manera clara en la fotografía oficial.

El organismo recordó que el cabello es parte de la identidad de cada persona, pero al momento de tomarse la foto debe colocarse de forma que permita visualizar correctamente los ojos, cejas y contorno facial, garantizando así una identificación segura.

Ejemplos de peinados rizados recogidos recomendados

• Moño alto o “bun”: recoge el cabello en la parte superior de la cabeza, dejando el rostro despejado.

El organismo recordó que el cabello es parte de la identidad de cada persona, pero al momento de tomarse la fotos,

El organismo recordó que el cabello es parte de la identidad de cada persona, pero al momento de tomarse la fotos,

• Cola de caballo alta: práctica y elegante, mantiene los rizos hacia atrás sin cubrir las facciones.

• Trenzas recogidas: permiten controlar el volumen del cabello rizado y mantener la frente visible.

• Half-up con moño pequeño: mitad del cabello recogido y mitad suelto, siempre cuidando que el rostro quede libre.

• Chongo bajo: sencillo y formal, ideal para mantener el contorno facial despejado.

La institución subrayó que la clave está en que los rasgos puedan captarse sin obstáculos, lo que facilita la verificación y autenticidad del documento. 

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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