ITLA y Policía Nacional fortalecen cooperación contra el ciberdelito

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Jimmy Rosario Bernard, realizó una visita oficial al general Edgar Arnaud Volquez, P. N., comandante del área de Policía Cibernética de la Policía Nacional, con el propósito de conocer de primera mano las capacidades operativas y tecnológicas de esta unidad especializada en la investigación de delitos informáticos en la República Dominicana.

Durante el encuentro, Rosario Bernard constató el alto nivel de preparación del personal, así como la infraestructura tecnológica de la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT), responsable de investigar casos de hackeo, estafas electrónicas, amenazas digitales y otros delitos asociados al entorno digital.

El rector valoró el trabajo de la unidad y resaltó la importancia de fortalecer las capacidades técnicas del país frente a las nuevas amenazas digitales.

“La vinculación entre la academia y los organismos de seguridad permite formar talento con experiencia real en ciberseguridad y fortalecer la investigación digital en el país”, afirmó Rosario Bernard.

En ese sentido, destacó la capacidad de respuesta de la Policía Nacional frente al crimen organizado, especialmente en su dimensión cibernética, y valoró el uso de equipos de última generación y protocolos especializados que permiten una actuación más eficiente en la prevención, detección y persecución del ciberdelito.

En el marco de la visita, ambas entidades abordaron iniciativas de colaboración académica, incluida la posibilidad de integrar estudiantes del ITLA en áreas como informática forense, ciberseguridad e inteligencia artificial a programas de pasantías dentro de esta dependencia, con el objetivo de fortalecer su formación práctica en entornos reales.

De igual manera, el ITLA expresó su disposición de apoyar a la Policía Nacional mediante el desarrollo de cursos especializados y programas de capacitación continua, orientados a seguir elevando las competencias técnicas del personal en materia de ciberseguridad, análisis forense digital y tecnologías emergentes.

El recorrido incluyó la presentación de los principales sistemas utilizados por la unidad, así como una visión general de los procesos de investigación digital. En la visita también participaron Juan Matos, vicerrector de Extensión del ITLA, y el subdirector de la Policía Cibernética, quienes intercambiaron impresiones sobre posibles líneas de colaboración interinstitucional.

El encuentro se enmarca en la visión del ITLA de impulsar alianzas estratégicas que fortalezcan las capacidades tecnológicas del país, contribuyendo a una sociedad más segura, preparada y resiliente ante las amenazas del entorno digital.

La Policía Nacional, a través de la DICAT, continúa siendo el organismo de referencia para la denuncia e investigación de delitos informáticos en el país, reafirmando su compromiso con la protección de los ciudadanos en el ciberespacio.