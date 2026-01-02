Hija de adolescente es primera niña del 2026

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Los primeros dos bebés, una hembra y un varón, llegaron al mundo a través de cesáreas. La primera bebé del año 2026 que nació en el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (HUMNSA). La de La Altagracia es de sexo femenino y llegó en perfecto estado de salud vía cesárea por no progresar la de labor de parto a las 6:49 del dia primero, com un peso de 7 libras y 5 onzas. La madre de la bebé llegó a la 1:21 del día primero , via emergencia con un embarazo a término de 39 semanas. La nueva recién nacida bebé del 2026 es hija de la adolescente Yanianny Marte de 16 años de edad, nacionalidad dominicana, residente del sector la Surza de Santo Domingo.

Con respecto a la bebé que nació en La Altagracia, los datos los ofreció el doctor Jorge Jiménez, director general, quién felicitó a los padres por la llegada de su bebé en perfecto estado de salud. La bebé llevará el nombre de Yaidelyn y su nacimiento estuvo bajo la responsabilidad de un equipo de doctores ginecobstetras, perinatólogos , anestesiólogos , conjuntamente con el personal de enfermería de servicio. La madre agradeció el trato humanizado del equipo médico que la asistió en el proceso de nacimiento de su descendiente.

Otro bebé del 2026

A la 1:00 de la madrugada de del jueves en el hospital Materno Reynaldo Almánzar (HMRA), registró el nacimiento de su primer bebé del año 2026. Se trata de Samara de los Santos Hernández, quien llegó al mundo en perfecto estado de salud vía cesárea y un peso de 8 libras. Sus padres Sorilennys Hernandez de la Cruz de 32 años y Ignacio de los Santos, ambos residentes en el calle la Guazuma, No. 4, Peralvillo, Monte Plata agradecieron al equipo médico que participó en el parto, además resaltaron el trato humanizado que recibieron en el centro de salud.

La labor de parto de la madre inició a las 12:00 de la noche del 31 de diciembre del 2025, y estuvo bajo la responsabilidad de las ginecobstetras Maruvenny Paredes, Rhadamelcis Castro y la médico residente, Yajahira Díaz. La neonatologa, Crindy Aquino, la pediatra Alexa Mañón y el doctor Barias, anetesiologo, junto con el personal de enfermería de servicio.

El doctor Freddy Novas, director del centro felicitó a los padres del primer bebé del Nuevo Año y exhortó a la madre a amamantar al recién nacidos hasta los seis meses para que sea un niño fuerte y saludable. "La leche materna da seguridad, desarrollo adecuado y salud a los recién nacidos”, dijo el el director del centro de salud a las madres de todo el país