Tristeza nacional

Muere el político Ramón Albuquerque

Padecía cáncer de hígado

Ramón Albuquerque

Merilenny Mueses
Merilenny Mueses

La mañana de este viernes Mónica Albuqueque Mora informó fallecimiento de su padre, el político dominicano Ramón Alburquerque.

Hace aproximadamente un mes se informó que el ingeniero, de 76 años, se encontraba estable y bajo evaluación médica en un hospital del Alto Manhattan, luego de ser diagnosticado con cáncer de hígado.

En ese momento, diversas personalidades del ámbito político y social se sumaron a una cadena de oración por su recuperación. Hoy, el país lamenta su partida.

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

