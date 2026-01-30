Muere el político Ramón Albuquerque

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La mañana de este viernes Mónica Albuqueque Mora informó fallecimiento de su padre, el político dominicano Ramón Alburquerque.

Hace aproximadamente un mes se informó que el ingeniero, de 76 años, se encontraba estable y bajo evaluación médica en un hospital del Alto Manhattan, luego de ser diagnosticado con cáncer de hígado.

En ese momento, diversas personalidades del ámbito político y social se sumaron a una cadena de oración por su recuperación. Hoy, el país lamenta su partida.