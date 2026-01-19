El himno nacional no está sujeto a derechos de autor, aclara el Ministerio de Cultura

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura informó este lunes que el himno nacional dominicano, por su condición de símbolo patrio, no está sujeto a derechos de autor ni a reclamaciones de copyright comercial, al tiempo que anunció el inicio de gestiones ante una plataforma digital para aclarar una situación relacionada con su uso.

A través de un comunicado oficial, la institución explicó que el himno de la nación forma parte del patrimonio simbólico del país y, como tal, su utilización no puede ser objeto de restricciones comerciales.

En ese sentido, precisó que las autoridades culturales ya han contactado a la plataforma digital involucrada con el objetivo de corregir cualquier irregularidad y garantizar el respeto debido a los símbolos nacionales dominicanos.

El Ministerio reiteró su compromiso con la defensa y preservación de los emblemas patrios, y subrayó que continuará actuando para asegurar que estos sean tratados conforme a lo establecido por la normativa vigente y los valores históricos de la nación.