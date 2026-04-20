Hipólito Mejía: el Gobierno "no tiene que meterse en eso" del problema de Irán

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El expresidente de la República, Hipólito Mejía, se refirió a la situación generada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, asegurando que el Gobierno dominicano no debería involucrarse en ese conflicto.

“Ese problema no tiene que meterse el Gobierno”, expresó el exmandatario, al considerar que la crisis internacional no corresponde a la República Dominicana.

Mejía, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuestionó además por qué el país tendría que asumir responsabilidades para contrarrestar los efectos adversos de un conflicto que se desarrolla fuera de su jurisdicción.