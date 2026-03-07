Hogar y empleo: retos para mujeres en República Dominicana

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El peso de las responsabilidades del hogar, el maltrato y las limitaciones en el ámbito laboral continúan siendo algunos de los principales retos a los que se enfrentan las mujeres en la República Dominicana.

Así lo expresaron varias ciudadanas tras ser consultadas por este medio durante un recorrido en la mañana de ayer, a propósito del Día Internacional de la Mujer.

Durante el sondeo, aunque muchas admitieron se han registrado avances a nivel de participación femenina en diversos sectores de la sociedad, afirmaron que todavía persisten importantes desigualdades que impactan la vida cotidiana de las mujeres.

Una de las preocupaciones más destacadas fue la carga doméstica. Varias de las entrevistadas coincidieron en que el hogar es uno de los espacios en donde la desigualdad se hace más evidente, pues en mayoría de los casos las mujeres son las principales responsables de mantener todo en orden, criar a los hijos y atender las necesidades de toda la familia.

Dulce María Rodríguez y Orquídea González, dos compañeras de trabajo que se disponían a limpiar el parque Dicayagua, en el ensanche la Fe dijeron conocer bien esa realidad. Dulce María explicó que de las cosas más difíciles que le ha tocado hacer como mujer, es sacar a sus hijos adelante sin ayuda de nadie.

“Las mujeres somos madre y padre a la vez, luchamos por nuestros hijos y aun así nos maltratan y en algunos casos hasta nos matan sin piedad, sin tenernos consideración”, denunció con fiereza.

Por su parte, Orquídea se refirió a la violencia doméstica, de la cual fue víctima por mucho tiempo. “Ahora mismo si estas con un hombre, ellos creen que uno es hijo de ellos y se niegan a ver como yo me mato trabajando para conseguir lo chelitos para mantener a nuestros hijos”, dijo.

En cuanto al acceso de mujeres a oportunidades laborales, una señora identificada únicamente como Yolanda opinó que las mujeres siempre han sido puestas en segundo plano, obligadas a vencer obstaculos para acceceder a mejores oportunidades de empleo.

“Aquí hay mucha desigualdad, porque uno puede conseguir dinero, títulos y profesiones y como quiera somos tratados como un payaso y dejadas en el vacío”, expresó.