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Protesta inusual

Hombre se exhibe “en cuero en pelota” frente al Palacio de Justicia en SFM: ¿qué lo motivó?

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado respecto al tema.

Palacio de Justicia en SFM

Palacio de Justicia en SFMFuente externa

Ninoska Cuevas
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Ninoska Cuevas

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Un hombre se exhibió completamente desnudo este lunes frente a la explanada del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, en un hecho que acaparó la atención de transeúntes y del personal judicial.

La acción inusual, calificada por el individuo —no identificado— como una protesta impulsada por la desesperación, quedó captada en video, donde se le escucha denunciar presuntas irregularidades en un proceso en el que está involucrado.

“El Dicrim de la Policía (Dirección Central de Investigaciones Criminales) no me quiere devolver mi dinero. No tengo ni para comer ni pagar mi habitación”, manifestó el señor.

Hombre se exhibe “en cuero en pelota” frente al Palacio de Justicia en SFM: ¿qué lo motivó?

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El sujeto agregó que la situación también ha afectado su salud física, al punto de que ha perdido unas 12 libras.

“He rebajado 12 libras por culpa de ellos”, afirmó, mientras los curiosos expresaban su indignación ante lo denunciado.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado respecto al tema.

Sobre el autor
Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

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