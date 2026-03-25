Hombre se exhibe “en cuero en pelota” frente al Palacio de Justicia en SFM: ¿qué lo motivó?

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Un hombre se exhibió completamente desnudo este lunes frente a la explanada del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, en un hecho que acaparó la atención de transeúntes y del personal judicial.

La acción inusual, calificada por el individuo —no identificado— como una protesta impulsada por la desesperación, quedó captada en video, donde se le escucha denunciar presuntas irregularidades en un proceso en el que está involucrado.

“El Dicrim de la Policía (Dirección Central de Investigaciones Criminales) no me quiere devolver mi dinero. No tengo ni para comer ni pagar mi habitación”, manifestó el señor.

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El sujeto agregó que la situación también ha afectado su salud física, al punto de que ha perdido unas 12 libras.

“He rebajado 12 libras por culpa de ellos”, afirmó, mientras los curiosos expresaban su indignación ante lo denunciado.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado respecto al tema.